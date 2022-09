Tragedia in strada, Mariano si schianta contro un trattore e muore lasciando quattro figli Un drammatico incidente stradale è costato la vita a una uomo di 36 anni, si chiamava Mariano Industria e viveva a San Pietro in Gu, in provincia di Padova.

A cura di Antonio Palma

L'ennesima tragedia della strada nelle scorse ha portato via il papà a quattro figli, tra cui alcuni in tenera età. Un drammatico incidente stradale è costato la vita a una uomo di 36 anni, si chiamava Mariano Industria e viveva a San Pietro in Gu, in provincia di Padova.

La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 3 settembre, lungo le strade dell’alta padovana. Mariano viaggiava da solo in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato violentemente contro il retro di un mezzo agricolo.

Il dramma in pochi attimi lungo la provinciale 94 Contarina, nel territorio del comune di Piazzola sul Brenta, all’altezza dell’incrocio tra via Marconi e via Vaccarino-Tremignon. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il centauro avesse avviato una manovra di sorpasso mentre il trattore con carrello stava ingaggiato il centro della carreggiata per girare a sinistra.

Per Mariano Industria, che era in sella alla sua moto, una Yamaha 600, a quel punto è stato impossibile evitare l'impatto che gli è stato fatale. Lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al motociclista che è morto praticamente sul colpo.

Inutili i soccorsi medici del Suem 118, accorsi poco dopo sul posto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo esanime sull'asfalto. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno a chiarire la dinamica del sinistro mortale.

La notizia della morte del padre di famiglia ha sconvolto le comunità di Carmignano di Brenta, dove Mariano Industria aveva abitato per anni, e quella di San Pietro in Gu dove si era trasferito con moglie e tre figli e dove abita anche la quarta figlia avuta da una precedente relazione