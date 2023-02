Tragedia in Calabria: ragazzo di 17 anni muore cadendo da un carro di carnevale L’incidente a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza: Angelo Viteritti, 17 anni, è morto sul colpo dopo essere caduto da un carro di carnevale. Inutili i soccorsi.

Una giornata di festa e spensieratezza si è conclusa in tragedia a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza: Angelo Viteritti, un ragazzo di 17 anni originario di San Giacomo d’Acri che stava partecipando al carnevale, è morto dopo essere caduto da un carro allegorico lungo la strada provinciale 183, in località Santa Rosa, a un chilometro dalle porte del borgo.

La dinamica dell'incidente è ancora incerta. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano: i militari, interpellati da Fanpage.it, hanno confermato che si è trattato di una fatalità e che Viteritti è morto sul colpo. Tra i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che avevano da poco terminato un altro intervento proprio a San Cosmo.

Il precedente: la morte di Gianlorenzo Manchisi, caduto da un carro a Bologna

Un incidente simile a quello di ieri in Calabria è avvenuto il 5 marzo del 2019 quando Gianlorenzo Manchisi, un bimbo di appena due anni, cadde da un carro del carnevale di Bologna. Il piccolo, a quanto pare, voleva scendere e sporse, scivolando sul pavimento e attraversando poi le ringhiere gialle protettive del carro, per poi cadere e andare ad urtare la testa. Il mezzo, che procedeva a passo d'uomo, riuscì a fermarsi solo dopo che il conducente udì le urla disperate dei genitori.

Per quel drammatico incidente lo scorso maggio – al termine di un processo con rito abbreviato – è stata pronunciata una prima sentenza e Paolo Canellini, proprietario e allestitore del carro di carnevale, è stato condannato a un anno e sei mesi per omicidio colposo. A ottobre ha poi avuto inizio il dibattimento per un altro processo: sul banco degli imputati in questo caso siedono la madre del bambino, Siriana Natali, che era insieme a lui, e il collaudatore del carro, Marco Pasquini. Entrambi sono accusati di omicidio colposo.