Tragedia ad Avola, in provincia di Siracusa. Alle 08.40 di stamattina, a causa del crollo di un ballatoio in via Antonio Caldarella, un operaio, Sebastiano Presti, 45 anni, è morto, mentre un collega è rimasto ferito. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono ancora sul luogo dell’incidente, insieme con i soccorsi e le forze dell’ordine. I due manovali, secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano impegnati in lavori di demolizione al primo piano dello stabile. Il solaio sarebbe già stato demolito: il ballatoio, rimasto senza sostegno, potrebbe quindi essere improvvisamente crollato. Il 45enne sarebbe rimasto schiacciato sotto. L’altro operaio, invece, pur essendo travolto dal crollo, è stato estratto dalle macerie e immediatamente condotto il elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa delle lesioni riportate. Le sue condizioni sono giudicate serie dallo staff sanitario.

Sebastiano Presti lascia la moglie e due figli. Una notizia che ha sconvolto Avola. Profondo cordoglio viene espresso dal sindaco, Luca Cannata.

“Manifesto profondo cordoglio per questa tragedia – la prima dichiarazione, a caldo, del primo cittadino – ed esprimo la vicinanza alla famiglia della vittima e alla ditta e agli operai coinvolti”. “Un momento di sconforto per l’intera comunità – aggiunge Cannata – che apprende sgomenta questa disgrazia sul luogo di lavoro”