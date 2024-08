video suggerito

Tragedia a Senigallia, due ciclisti travolti e uccisi in strada: investiti da un neopatentato L’incidente sulla Statale 16 a Marzocca, frazione del comune di Senigallia (Ancona). L’automobilista che ha travolto i due ciclisti sarebbe un neopatentato. Sul posto la polizia stradale e il 118. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Due ciclisti sono morti questa mattina a Marzocca, frazione del comune di Senigallia (Ancona) lungo la statale 16, investiti da un'automobile, una Opel Corsa, che si è fermata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12, all'altezza del quartiere Ciarnin, vicino al distributore del metano. Sul posto la polizia stradale e il 118: la strada è stata chiusa per consentire i rilievi.

L'impatto è stato molto violento. I due ciclisti sarebbero morti sul colpo; per loro non c'è stato nulla da fare.

Si tratterebbe di una coppia della provincia dorica, un ragazzo e una ragazza tra i 30 e i 40 anni, secondo quanto ricostruito dai media locali.

L’automobilista che ha travolto i due ciclisti sarebbe un neopatentato. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda automobile, una Peugeot, e una terza vettura dove a bordo c'era un minore, portato per controlli all'ospedale di Senigallia.

Al nosocomio cittadino sono stati trasportati anche il conducente e il passeggero della Opel investitrice.

La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiaro. Stando alle prime ricostruzioni, la macchina che ha travolto i due ragazzi, da una prima ricostruzione, procedeva in direzione nord mentre la coppia in direzione sud. Avrebbe invaso la corsia opposta travolgendoli frontalmente, per poi colpire altre vetture.

Il ragazzo e la ragazza non avevano documenti con sé e quindi non è stato possibile identificarli; ma pare che fossero entrambi di Polverigi, in provincia di Ancona: facevano parte di una società ciclista della zona.

Gli inquirenti sono riusciti a recuperare un cellulare e il gps di una delle due biciclette, un modello in carbonio acquistato in un negozio specialistico di Pianello di Ostra (Ancona).