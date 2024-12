video suggerito

Tragedia a Sassari, trovato morto a 20 anni in camera dai genitori: giallo sulle cause, indagini in corso Un giovane di 20 anni è stato trovato morto nella sua stanza a Sassari: i genitori non lo avevano visto uscire dalla camera da ore, poi la tragica scoperta. Indagini in corso per chiarire l'accaduto.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

I suoi genitori non lo avevano ancora visto uscire dalla sua stanza fino al tardo pomeriggio, così hanno aperto la porto e sono entrati. Poi la tragica scoperta. Hanno trovato il figlio ventenne morto, si trovava ancora nel suo letto.

L'allarme è scattato immediatamente. La Procura di Sassari ha immediatamente aperto un'inchiesta per risolvere il giallo sull'accaduto. Non si conoscono le cause della morte del giovane. Nel frattempo la salma si trova sotto sequestro ed è stata disposta l'autopsia sul corpo, già trasferita nell'Istituto di Medicina legale di Sassari.

Trovato morto dai genitori dopo la discoteca: cosa è successo

Il ragazzo era rientrato a casa all'alba, dopo una notte in discoteca con alcuni amici. Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, i genitori del giovane hanno iniziato a preoccuparsi e si sono affacciati alla sua stanza, dove hanno effettuato la tragica scoperta e hanno fatto scattare immediatamente l'allarme.

Trovato morto dai genitori a Sassari: l'arrivo dei soccorsi

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al ventenne. Non appena rinvenuto il corpo senza vita del figlio, i genitori hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno provato a rianimare il giovane. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano. Il ragazzo era ormai primo di vita. E agli operatori non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

La procura di Sassari, su quanto avvenuto, ha aperto un'inchiesta sul caso e le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile: gli inquirenti restano ora in attesa dell'autopsia per cercare di comprendere quali siano le cause della morte del giovane.

Le indagini in corso per la morte del ventenne a Sassari

Secondo una prima ispezione, infatti, non sarebbero stati trovati segni di violenza o traumi di alcun tipo sul corpo del giovane. Soltanto l'esame autoptico potrà fare chiarezza sulla presenza di eventuali patologie pregresse del giovane o stabilire la presenza o meno di eventuali responsabilità di terze persone.