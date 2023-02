Tornano freddo e maltempo sull’Italia, neve in pianura e rischio graupel: di cosa si tratta L’Italia sarà protagonista di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno con temporali, venti e l’irruzione di aria artica dal nord che porterà neve anche in pianura e rischio graupel.

A cura di Antonio Palma

Tornano freddo, vento e maltempo sull’Italia che nel weekend sarà protagonista di una nuova ondata di pioggia e nevicate, anche a bassa quota, che dal nord si sposteranno man mano verso il centro e poi il sud. Tutta colpa di una intensa perturbazione che indebolirà l’area di alta pressione, che aveva portato generali condizioni di bel tempo sulla Penisola, e che insisterà in particolare nella giornata di domenica per poi trascinarsi nell’inizio di nuova settimana. Sarà un vero e proprio colpo di coda dell’inverno con l’irruzione di aria artica.

Rischio Graupel in Italia: che cos'è la "neve tonda"

Non si escludono fenomeni come graupel, la cosiddetta neve tonda, un fenomeno meteorologico che sta sempre più aumentando nel nostro Paese. Non si tratta di grandine con la quale a prima vista può essere confusa ma di una precipitazione atmosferica solida. Il fenomeno accade quando i cristalli di neve subiscono processi di arrotondamento ed accrescimento a causa della collisione e conseguente adesione da parte di goccioline di acqua allo stato liquido. Quando cadono a terra i granelli di graupel rimbalzano a causa della crosta di ghiaccio ma, a differenza della grandine, sono più soffici e risultano friabili e comprimibili. Restano infatti neve e non ghiaccio.

Maltempo in arrivo già sabato 25 febbraio

Il maltempo ha fatto già il suo ingresso sull’Italia nella giornata di venerdì con nuvolosità diffusa e qualche pioggia isolata, soprattutto al nord. Condizioni che sembreranno migliorare sabato al sud con ampie schiarite ma che saranno il preludio a un deciso peggioramento nella giornata di domenica con nevicate diffuse fino a bassa quota sull'Appennino e fino in pianura tra Piemonte e entroterra ligure. Le previsioni meteo per la giornata di sabato 25 febbraio indicano dunque prevalenza di tempo soleggiato al Sud e molte nubi e qualche pioggia al nord e al centro con tempo però in peggioramento dal pomeriggio-sera ovunque quando le piogge saranno sempre più estese, assumeranno anche carattere temporalesco sulle regioni tirreniche.

Previsioni meteo domenica 26 febbraio

La vera irruzione del maltempo, però, arriverà domenica 26 febbraio con cielo molto nuvoloso sia al centro-nord sia sulle regioni meridionali tirreniche e puglia salentina, con piogge o rovesci diffusi ovunque. I fenomeni più intensi sempre sul versante tirrenico in particolare tra bassa Toscana, Umbria e Lazio. L’irruzione di aria gelida dal nord Europa causerà un busco calo delle temperature e inoltre nevicate diffuse e intense sia sulle Alpi che sull'Appennino centrosettentrionale, fino a quote collinari a 200 metri. Nevicate però potrebbero interessate anche la pianura tra Piemonte e Liguria.