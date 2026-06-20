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Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 giugno per temporali: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha valutato per domani domenica 21 giugno 2026 una nuova allerta meteo gialla su tre regioni. Nonostante l’avanzata dell’anticiclone africano con temperature in aumento, nelle prossime ore una perturbazione interesserà una parte Centro dell’Italia con rischio piogge.
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A cura di Ida Artiaco
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Mentre gran parte dell'Italia è alle prese con una ondata di caldo potente, con bollini rossi e temperature che superano i 38 gradi centigradi, in alcune regioni torna il maltempo. In particolare, per tre di queste la Protezione civile ha emesso per domani, domenica 21 giugno, un avviso di allerta meteo gialla per temporali.

Stando a quanto appena pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, l'avviso riguarda settori di Abruzzo, Molise e Umbria.

Allerta meteo gialla domani 21 giugno: le regioni a rischio

Nello specifico, sono interessati i settori delle seguenti delle regioni dall'allerta meteo gialla per rischio temporali domani, domenica 21 giugno:

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  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;
  • Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno.

Dunque, queste aree saranno interessate da fenomeni anche intensi di pioggia e temporali, così come previsto dalla Protezione civile.

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Temporali al Centro ma caldo in aumento e 8 città da bollino rosso: le previsioni meteo del 21 giugno

Mentre nelle regioni centrali sono attese piogge, le previsioni meteo di domani, domenica 21 giugno, indicano l'arrivo di una potente ondata di calore sull'Italia. Le città con bollino rosso passano così dalle cinque di oggi alle otto previste per domani: a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, già in rosso oggi e domani, si aggiungeranno Bolzano, Milano e Rieti, che oggi si trovano invece in arancione. Per quanto riguarda invece i bollini arancioni si passerà da 7 centri urbani oggi a 8 nella giornata di domenica. Assenti i bollini verdi. Le temperature massime potranno raggiungere i 38-39 gradi al Centro-Nord. Oltre che sulle regioni centrali, dal primo pomeriggio potranno però svilupparsi temporali di calore sulle Alpi, sulle Prealpi e localmente sulle alte pianure.

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