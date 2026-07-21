Maltempo, allerta meteo gialla domani mercoledì 22 luglio: le regioni a rischio per temporali

Per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia e Umbria. A queste si aggiungono le Marche dove l’allerta gialla è per rischio idrogeologico.

Sono ben 7 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato per domani, mercoledì 22 luglio, un avviso di allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico. Mentre, infatti, continua l'ondata di caldo, soprattutto al Sud, al Centro-Nord sono previsti temporali, anche di forte intensità, ed un sensibile abbassamento delle temperature a seguito del passaggio di una perturbazione di origine atlantica.

Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, per domani è stata dichiarata allerta gialla per temporali su settori di Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia e Umbria e allerta gialla per rischio idrogeologico su settori delle Marche.

Allerta meteo gialla domani 22 luglio: le regioni a rischio

Domani, mercoledì 22 luglio è prevista ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla) su diversi settori delle sei regioni interessate dall'allerta. Ecco quali sono riportate nel bollettino della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

Umbria: Nera – Corno.

Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno; Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro; Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Umbria: Nera – Corno. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4.

Temporali e rovesci al Centro-Nord, ancora caldo al Sud: le previsioni meteo

Secondo le ultime previsioni meteo, l'Italia sarà letteralmente divisa a metà nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico. Continua il calo delle temperature al Centro Nord, in particolare sul versante adriatiche più esposto alle correnti più fresche in arrivo dai Balcani. Ma domani, mercoledì 22 luglio, cominceranno a scendere anche al Sud, tranne che su Sicilia e Sardegna, dove ci saranno ancora valori oltre i 35 gradi centigradi.