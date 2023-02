Maltempo in Italia, quando tornano freddo e neve: le previsioni meteo del colonnello Guidi Maltempo in arrivo in Italia: a partire da domenica 26 febbraio ci sarà un vortice di aria fredda che porterà temperature in calo e pioggia, con nevicate abbondanti sull’Appennino. Le previsioni meteo del colonnello Guido Guidi a Fanpage.it.

Intervista a Guido Guidi Meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio (foto Scott Olson/Getty Images)

Il tempo sta cambiando. Dopo giorni quasi primaverili caratterizzati da sole e temperature massime al di sopra della media stagionale, arriva il maltempo. Su quasi tutta l'Italia a partire da domenica 26 febbraio ci saranno pioggia e neve, e le temperature subiranno un brusco calo, come spiegato a Fanpage.it da Guido Guidi, meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare.

“Domenica la situazione muterà verso il freddo in maniera decisa – spiega Guidi – l'arrivo di aria fredda da nord-est porterà un peggioramento del tempo e farà scendere le temperature soprattutto a partire dalla notte tra domenica e lunedì. A essere maggiormente colpite le regioni centrali e parte del nord-ovest dove le precipitazioni si trasformeranno in neve. Pioggia? Ce ne sarà poca e non sarà in grado di colmare il deficit idrico del nostro paese”.

Guido Guidi, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare

Colonnello Guidi in questo periodo abbiamo avuto giornate primaverili: come mai?

Dopo il freddo di tre settimane fa, abbiamo avuto un'alta pressione predominante su gran parte dei paesi europei che ha prodotto temperature miti e ristagno d'aria, ma soprattutto ha confermato la mancanza di pioggia che continua soprattutto nelle regioni settentrionali del paese.

Quindi tornerà a piovere nei prossimi giorni?

In questa settimana, molto gradualmente, cambia la circolazione che torna a essere umida a instabile, e con molte nuvole. Fino a sabato però di pioggia se ne vedrà davvero molto poca, non solo sulle regioni del Nord ma ovunque, ci sarà qualche evento di precipitazione ma niente di intenso. Diciamo che ci aspetta ovunque un tempo meno stabile ma non aspettiamoci grandi fenomeno piovosi.

Quando possiamo aspettarci il ritorno del freddo?

Domenica, quando la situazione muterà verso il freddo in maniera molto più decisa, con l'arrivo di aria fredda da nord-est. Questo farà peggiorare il tempo e scendere le temperature soprattutto a partire dalla notte tra domenica e lunedì. A essere maggiormente colpite saranno le regioni centrali e parte del nord-ovest dove le precipitazioni si trasformeranno in neve, a quote man mano sempre più basse, fino ad arrivare in collina verso giovedì.

Per quanto riguarda la pioggia invece, pioverà un pochino ma solo sulle regioni di Nord-ovest, nel resto del Nord ancora meno, quindi non è certo con questo peggioramento che si potrà risanare il deficit idrico del paese. Pioverà più diffusamente invece, e poi nevicherà, sull'Appennino centro settentrionale; piogge anche sul versante tirrenico, ma non sono attesi fenomeni molto abbondanti.

Dobbiamo pensare che l'inverno sia già praticamente finito?

Non è detto. Ci sono dei segnali per cui la stagione in corso viri verso una situazione molto più instabile, quindi piovosa, e anche abbastanza fredda, sebbene tardiva, però è molto presto per dirlo. Sicuramente cambia l'assetto della circolazione atmosferica e questo ci potrebbe far immaginare che dopo questa fase di maltempo il mese di marzo si comporti da marzo, ovvero con piogge abbondanti di cui abbiamo molto bisogno.

E le temperature risaliranno di nuovo?

Per quanti riguarda le temperature fino a sabato ci sarà aria mite, poi a partire da domenica ci sarà un brusco raffreddamento che durerà almeno fino a martedì, infine ci sarà una breve ripresa che credo sarà temporanea. Diciamo che questa fase primaverile la salutiamo.