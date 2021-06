Il suo cadavere è stato ritrovato in una cantina, nel centro di Torino. La vittima è un uomo di 52 anni, che è stato colpito a un occhio con un coltello. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio all’interno della cantina dell’abitazione di via Principi d’Acaja, in una zona centrale della città. In questo momento sono in corso accertamenti tecnico-scientifici sulla scena del crimine da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. Secondo quanto si apprende, a dare l’allarme sarebbe stato il padre che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con il figlio. I vigili del fuoco sono quindi entrati nel suo appartamento e, in un secondo momento, nella cantina dove hanno ritrovato il cadavere.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, in seguito all’allarme lanciato dal padre della vittima. A ucciderlo sarebbe stata proprio una coltellata a un occhio. La cantina all’interno della quale è stato ritrovato il cadavere si trova in uno stabile non lontano dalla stazione ferroviaria di Porta Susa. Il corpo era riverso supino al centro della stanza, con un coltello conficcato nel bulbo oculare. Per aprire la cantina è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati dai carabinieri proprio per sfondare la porta. La vittima abitava da solo in un appartamento di quello stesso stabile. È possibile che la morte dell’uomo risalga a uno o due giorni fa, considerando che il padre non riusciva a contattarlo da più giorni.