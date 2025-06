video suggerito

Trovato cadavere in un camper a Crespano, era andato a fare video col drone: escursionisti lanciano l'allarme Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina in un camper parcheggiato a Crespano del Grappa, in provincia di Treviso. A lanciare l'allarme degli escursionisti. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in un camper parcheggiato sulla strada della valle delle mure, sopra Crespano. La vittima sarebbe Loris C. ed avrebbe 53 anni, era un escursionista di Solagna. Sono in corso indagini per capire cosa sia accaduto.

Stando a quanto riporta Il Gazzettino, questa mattina alcuni escursionisti hanno notato un camper fermo ormai da giorni e con la porta semi-aperta. A quanto si apprende, un amico dell'uomo, andato ad indagare, lo ha poi trovato morto. Pare che fosse partito in solitaria per una escursione e per fare delle riprese video con un drone e potrebbe aver avuto un malore una volta rientrato. Per cui al momento, la morte per causa naturale sembra essere l'ipotesi più accreditata.

Sul posto le forze dell'ordine e il personale del Suem.

In aggiornamento.