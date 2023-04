Torino, sgomberati 8 appartamenti popolari occupati: 30 bambini hanno dovuto lasciare le case Sono stati sgomberati all’alba di questa mattina, venerdì 14 aprile, alcuni alloggi popolari in via Scarsellini (Torino). In almeno 5 degli appartamenti occupati abusivamente, vivevano famiglie con minori. Sono almeno 30 i bambini che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

All'alba della mattina di oggi, venerdì 14 aprile, le case popolari di via Scarsellini 12, a Mirafiori Nord (Torino) hanno dovuto aprire le loro porte a Polizia municipale, Polizia di Stato e Carabinieri che hanno effettuato un'operazione per lo sgombero degli alloggi occupati. Almeno otto, secondo quanto appreso da Fanpage.it, sono state sgomberate nelle prime ore della mattinata odierna. L'operazione era stata programmata in sede di Cosp (comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) e sarebbe scattata dopo un percorso di mediazione durato mesi per "convincere", senza successo, gli occupanti a lasciare le abitazioni in autonomia. Le famiglie in questione hanno però rifiutato: lasciare gli appartamenti avrebbe voluto dire non avere un posto dove andare.

Prima di questa mattina erano almeno 15 (su 450) gli appartamenti occupati in via Scarsellini e via Poma. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dei servizi sociali che dovranno trovare una nuova sistemazione per i minori sgomberati. Su 8 alloggi sgomberati, 5 erano occupati da famiglie con bambini. Agli appartamenti saranno cambiate le serrature e rientreranno nella disponibilità di Atc.

I bambini interessati dall'operazione di polizia sono almeno 30, tutti minorenni. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, le famiglie che avevano occupato gli appartamenti con i figli vivevano negli alloggi da circa due anni. Negli ultimi 4 mesi, però, diversi residenti avevano lamentato atti vandalici in via Scarsellini. Secondo gli inquilini regolari, i danni erano stati causati dagli occupanti.

Leggi anche Nestlé ammette che più della metà dei suoi prodotti non sono "salutari"

A loro dire, in un'occasione erano stati danneggiati i citofoni con un cacciavite, mentre in un'altra era stata sradicata dal muro una cassetta delle lettere poi gettata lungo le scale. In un'altra occasione erano state imbrattate le porte di due palazzine. Gli episodi erano stati denunciati anche dal comitato Torino in Movimento, che aveva presentato due esposti (con le firme di 200 residenti) a vigili e Polizia di Stato.

Durante l'operazione di sgombero non sono mancati momenti di tensione (che non sono sfociati in scontri), con bambini inermi a osservare dal cortile il blitz e urla degli occupanti più restii ad abbandonare gli alloggi. Alcuni agenti intervenuti sul posto hanno provato a risollevare l'umore dei più piccoli, giocando con loro e aiutandoli a fare i compiti per distrarli dalle operazioni, di certo dolorose, per i loro genitori.