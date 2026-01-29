Torino, segue una vecchietta fino a casa e la fa cadere per strapparle il portafoglio: video lo incastra

L’aggressione con rapina nel quartiere di San Salvario lo scorso novembre, ora il presunto responsabile è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere e al racconto lucido della vittima di 92 anni.

Era di ritorno da un passeggiata al mercato quando, lo scorso 6 novembre, una anziana signora di novantadue anni è stata aggredita sotto casa da un uomo che l’ha fatta cadere per rubarle il portafogli. Ora quell’uomo, anche grazie al racconto lucido della vittima, è stato identificato e arrestato. L’episodio, che appunto risale al novembre scorso, è avvenuto a Torino nel quartiere San Salvario.

La vittima è una anziana signora ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, fondamentali anche per arrivare a identificare il presunto responsabile. La vecchietta era di ritorno da una passeggiata al mercato rionale di Piazza Nizza quando, intorno mezzogiorno, il rapinatore l’ha intercettata in strada. Come si vede dal video diffuso oggi dai Carabinieri, le telecamere di videosorveglianza puntate lungo un tratto di marciapiede di via Nizza riprendono l’uomo che, dopo aver attraversato la carreggiata, avrebbe di colpo cambiato direzione, forse proprio per seguire l’anziana che camminava verso casa.

Ed è quando la donna è arrivata nell’androne di casa che è stata aggredita: l’autore della rapina l’ha colpita sorprendendola alle spalle, facendola cadere a terra e strappandole il portafoglio. Dopo il colpo l’uomo, identificato in un cinquantasettenne senza fissa dimora già noto ai militari della Stazione di Torino Borgo San Salvario, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Poi nei giorni scorsi i militari lo hanno identificato, sia grazie al video in cui si vede che segue la vittima in strada quel giorno ma anche grazie alla testimonianza lucida e puntuale della signora e di altre persone. Le indagini – si legge in un comunicato dei Carabinieri – hanno portato all’emissione dell’ordinanza di misura cautelare in carcere da parte del Tribunale di Torino. Il dispositivo è stato notificato direttamente nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dove il cinquantasettenne è già detenuto per altra causa.