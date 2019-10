È morta soffocata la piccola Bayan, la bimba di 5 mesi di origine marocchina morta lo scorso mercoledì sera mentre si trovava a casa della nonna nel quartiere Barriera di Milano a Torino. La conferma è arrivata dai primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpicino della piccola, sul quale non sono stati trovati segni di violenza. In particolare, l'esame del medico legale Fabrizio Bison ha escluso colpi alla testa, per cui è probabile che la neonata, rimasta incastrata tra la testiera del letto, il cuscino e il comodino, abbia perso la vita girandosi e rimanendo senza fiato a faccia in giù per alcuni minuti. Tuttavia, saranno necessari ulteriori approfondimenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e per escludere altre possibili cause naturali, come problemi cardiaci o eventuali patologie congenite.

Intanto, continuano le indagini degli inquirenti. Un'inchiesta, affidata al sostituto procuratore Eugenia Ghi, è stata infatti aperta e al momento la nonna, con la quale la bimba si trovava al momento della tragedia, è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore. La donna, che ha 56 anni, stando a quanto ha raccontato alle forze dell'ordine, si era infatti allontanata per andare in bagno lasciando la nipotina nel letto che dormiva tra due cuscini. Quando è rientrata in stanza l'ha trovata girata in quella posizione e priva di sensi e ha subito dato l'allarme, ma la piccola non ce l'ha fatta ed è arrivata già senza vita all'ospedale Regina Margherita. Non era la prima volta che Bayan restava con lei, anzi spesso la mamma le lasciava in custodia la bambina durante i suoi viaggi all'estero. Pertanto, nessuno nella famiglia pensa davvero che la donna possa avere delle responsabilità, propendendo per la tragica fatalità.