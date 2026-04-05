Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania: 3 morti, anche bimba di 10 mesi

Immagini di repertorio

Tragedia in Germania oggi 5 aprile. Tre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania. Tra le vittime anche una bimba di 10 mesi. Stando alle prime informazioni, a causa del maltempo il vento ha fatto cadere un albero che ha travolto le vittime.

Nell'attività della caccia alle uova erano coinvolte circa 50 persone provenienti da una vicina struttura residenziale per neomamme, donne incinte e bambini stavano partecipando a un evento in un bosco vicino alla città di Satrupholm. Erano le 11 del giorno di Pasqua quando un albero di 30 metri è caduto sul gruppo travolgendo due persone e la piccola.

Subito è scattata la chiamata ai soccorsi, purtroppo per le tre vittime non c'è stato più nulla da fare. Una donna di 21 anni e una ragazza di 16 anni sono morte sul posto, mentre la piccola è deceduta in ospedale. Ferita una ragazza di 18 anni, si trova ricoverata in ospedale dove è arrivata in elisoccorso.

Secondo il suo sito web, la struttura fa parte del sistema statale di assistenza all'infanzia e offre supporto alle donne incinte e alle neomamme che necessitano di aiuto. Sul posto sono stati inviati degli psicologi specializzati nell'elaborazione del lutto. Nella giornata di oggi era stata diramata l'allerta meteo per forti venti.

I funzionari governativi della regione dello Schleswig-Holstein, dove si trova la struttura, si sono detti "profondamente scossi" dall'incidente. la ministra dell'Interno Magdalena Finke e la ministra della Gioventù e delle Famiglie Aminata Touré in una nota stampa hanno dichiarato: "I nostri pensieri vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che hanno dovuto vivere questo terribile evento".