Torino, Aurora è stata ritrovata: “Sta bene, a breve riabbraccerà la sua famiglia”

Aurora, 17enne scomparsa da Portacomaro (Asti) lo scorso lunedì, è stata ritrovata e sta bene. La ragazza si era allontanata in un momento di fragilità. Fondamentale l’appello dell’Associazione Penelope che ha seguito il caso.

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Aurora R., la 17enne di Portacomaro (Asti) scomparsa lo scorso lunedì 21 luglio. La ragazza è stata ritrovata poco fa e, fortunatamente, sta bene. A breve potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia. Una notizia accolta con sollievo, che arriva a poche ore di distanza dal ritrovamento di un’altra adolescente, Asia Giannetti, 14 anni, anche lei allontanatasi da casa nei giorni scorsi.

Aurora si era allontanata in concomitanza con l’anniversario della morte della madre, avvenuta quattro anni fa, un’occasione particolarmente delicata dal punto di vista emotivo. Secondo la ricostruzione, lunedì avrebbe dovuto raggiungere la sorella a Torino, ma le due non si sono mai incontrate alla stazione del capoluogo piemontese. Da quel momento, nessuna notizia della ragazza.

Nei giorni successivi alla scomparsa, le ricerche sono proseguite senza sosta. La vicenda aveva destato particolare preoccupazione anche per le circostanze dell’allontanamento: Aurora era stata ripresa alle 17.40 dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Torino Porta Nuova, senza borsa, zaino né cellulare. Nelle immagini, la si vedeva indossare una canotta bianca, pantaloncini neri e sneakers bianche e nere, e non ciabatte rosa come inizialmente ipotizzato.

Fanpage.it aveva raccolto l’appello lanciato da Fabrizio Pace, presidente dell’Associazione Penelope Piemonte, che da subito si è occupata del caso: "La denuncia è stata presentata per allontanamento volontario. Ma a me, anche se inizialmente potrebbe essersi allontanata volontariamente, il fatto che non abbia portato con sé nemmeno un cambio fa pensare a una scomparsa", aveva dichiarato Pace.

E ancora: "Considerato che è una minorenne, sono molto preoccupato. E vorrei anche fare un appello perché, qualora la ragazza non fosse sola ma in compagnia di adulti, ricordiamo che c'è il reato di sequestro di minore. Se qualcuno la sta trattenendo, deve farla tornare a casa".

La famiglia, le autorità e l’associazione avevano lanciato ripetuti appelli pubblici, invitando chiunque avesse informazioni utili a farsi avanti. "Qualcuno potrebbe trovarsi insieme a questa ragazza, anche essendo all'oscuro di tutto, senza che lei abbia raccontato nulla. Ma è bene che l'assicuri alla famiglia, chiamando le forze dell'ordine o noi", era stato l’appello accorato di Pace.

Fortunatamente, l’incubo è terminato.