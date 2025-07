Aurora Ruta, diffusa una foto in stazione a Torino: “Se qualcuno la sta trattenendo, la faccia tornare a casa”

Aurora Ruta, 17 anni; a destra, un’immagine della ragazza ripresa da una telecamera di videosorveglianza nella stazione di Torino Porta Nuova.

Proseguono senza sosta le ricerche di Aurora Ruta, la 17enne scomparsa da Portacomaro, in provincia di Asti, dal pomeriggio di lunedì 21 luglio.

Secondo quanto è stato ricostruito, avrebbe dovuto raggiungere la sorella a Torino. Ma, arrivata in stazione nel capoluogo piemontese, le due non si sono mai incontrate e di lei da giorni non si sa più nulla.

Fanpage.it ha contattato Fabrizio Pace, presidente dell’Associazione Penelope Piemonte, che sta seguendo il caso.

"La denuncia è stata presentata per allontanamento volontario. Ma a me, anche se inizialmente potrebbe essersi allontanata volontariamente, il fatto che non abbia portato con sé nemmeno un cambio fa pensare a una scomparsa", ci spiega.

"Considerato che è una minorenne, sono molto preoccupato. – aggiunge – E vorrei anche fare un appello perché, qualora la ragazza non fosse sola ma in compagnia di adulti, ricordiamo che c'è il reato di sequestro di minore. Se qualcuno la sta trattenendo, deve farla tornare a casa".

La 17enne ha perso la madre quattro anni fa e si è allontanata di casa in concomitanza con l’anniversario della morte.

"Penso che questa occasione possa averle causato un momento di fragilità e di sconforto che l'abbia portata a vagare. E qualcuno potrebbe averla attratta e presa con sé", conferma Pace. Il Presidente specifica che "c'è la certezza che Aurora non avesse nulla con sé" al momento della scomparsa.

Lo conferma anche una delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di Torino Porta Nuova, dove la ragazza è stata immortalata alle 17.40, diffusa da Penelope Piemonte. Nella foto la si vede senza una borsa o uno zaino, senza nemmeno il cellulare.

Indossa una canotta bianca, pantaloncini neri e delle sneakers bianche e nere (e non ciabatte rosa, come riferito in un primo momento, ndr). La ragazza, alta 1.65 metri, ha i capelli scuri legati.

L’immagine diffusa da Penelope Piemonte.

"Qualcuno potrebbe trovarsi insieme a questa ragazza, anche essendo all'oscuro di tutto, senza che lei abbia raccontato nulla. Ma è bene che l'assicuri alla famiglia, chiamando le forze dell'ordine o noi", ribadisce il referente piemontese dell'Associazione Penelope.

Pace conferma che in passato Aurora non ha compiuto gesti simili, non si era mai allontanata di casa senza dire a nessuno dove fosse. E questo aspetto si aggiunge ai tanti che destano preoccupazione.

Chi avesse visto Aurora Ruta o avesse informazioni utili al suo ritrovamento, è pregato di contattare immediatamente il 112, l'Associazione Penelope o il papà della ragazza, Sandro, al numero 334-8183265.