Aurora scomparsa da Portacomaro: la 17enne vista l’ultima volta in stazione a Torino, ricerche in corso

Sono ore di apprensione per i familiari di Aurora R., ragazza astigiana di 17 anni scomparsa ieri, lunedì 21 luglio, da Portacomaro. Si sarebbe dovuta recare a Torino, dove vive la sorella, ma le due non si sono mai incontrare. L’ultimo avvistamento certo risale a ieri: intorno alle 17.40 è stata vista uscire dalla stazione torinese di Porta Nuova. Ricerche in corso.