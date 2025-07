Aurora Ruta, proseguono le ricerche: si è allontanata il giorno dopo l’anniversario della morte della madre

Si cerca ancora Aurora Ruta, la 17enne è stata ripresa l'ultima volta dalle telecamere di video sorveglianza della stazione di Torino poi è sparita. Lunedì 21 luglio sarebbe arrivata da Asti nel capoluogo piemontese in treno, la si vede che esce dai binari verso le 17.20. Un secondo dopo sparisce. Per i carabinieri di Asti e di Torino che la stanno cercando si tratterebbe di allontanamento volontario. La minore ha lasciato a casa tutto: non ha con sé né il portafoglio, né il cellulare e neppure la sigaretta elettronica che usa tutti i giorni.

Stando alle prime informazioni, la ragazza avrebbe fatto ricerche online prima di scomparire. Non si sa molto, ma si sta concentrando su questo per le indagini. Al momento si sa che la ragazza è scomparsa il giorno prima l'anniversario della morte della madre, venuta a mancare quattro anni fa. La ragazza è alta 1 metro e 65, ha i capelli neri raccolti e indossa una maglietta bianca, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica bianche. Ha gli occhi scuri. Oltre i carabinieri, anche la sorella la sta cercando senza sosta. Gli ultimi avvistamenti segnalati alle forze dell'ordine dicono che la ragazza è stata vista tra Torino e Chieri. Ma nulla di certo ancora.

Coinvolta nelle ricerche anche l'associazione Penelope: "Siamo preoccupati perché è uscita di casa senza telefono, documenti e denaro e soprattutto senza uno zaino o una borsa con un cambio o con generi di prima necessità". Intanto è stata convocata d'urgenza una riunione operativa in cui sono presenti il Prefetto, il sindaco, l’associazione Penelope che segue le famigli di persone scomparse, e le forze dell’ordine. L'obiettivo è di trovarla nel più breve tempo possibile. La ragazza dopo la morte della madre sta vivendo un grave momento di difficoltà.