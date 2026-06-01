Torino, 17enne cade nel torrente Chisone e sparisce trascinato dalla corrente: ricerche in corso

L’allarme è scattato oggi pomeriggio, quando per cause ancora da accertare il giovane è finito in acqua. In pochi istanti la forza della corrente lo ha trascinato via, facendo perdere le sue tracce.

Sono ore di grande apprensione a San Germano Chisone, in provincia di Torino, dove un ragazzo di 17 anni è caduto nelle acque del torrente Chisone ed è stato trascinato via dalla corrente. L’allarme è scattato oggi pomeriggio, quando per cause ancora da accertare il giovane è finito in acqua. In pochi istanti la forza della corrente lo ha trascinato via, facendo perdere le sue tracce.

Pochi minuti dopo è stata effettuata una chiamata al 112, a seguito della quale è stata attivata una vasta operazione di ricerca e soccorso che vede impegnati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), addestrati per intervenire in ambienti particolarmente complessi come corsi d’acqua e zone impervie.

Per supportare le ricerche dal cielo è stato inoltre fatto decollare l’elicottero "Drago" dei vigili del fuoco, che sta sorvolando la zona alla ricerca del giovane. Le squadre di soccorso stanno battendo le sponde del torrente e i tratti più critici del corso d’acqua nella speranza di individuare il 17enne ancora vivo nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle circostanze dell’accaduto. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per coordinare le attività e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.

Solo ieri è stato recuperato nel Sesia il corpo di Mass Fall, lo studente di 12 anni annegato nel fiume Sesia dopo un tuffo venerdì pomeriggio in compagnia degli amici. Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri pomeriggio, 31 maggio, al termine di due giorni di ricerche dei Vigili del fuoco. Mass viveva a Vercelli: era nato in Italia da una famiglia di origini senegalesi e frequentava la scuola media Avogadro. Tre pomeriggi fa era arrivato al fiume insieme ad alcuni coetanei. Si trovavano nei pressi del ponte ferroviario quando si è tuffato in acqua. Gli amici lo hanno visto sparire nella corrente. Poi più nulla.