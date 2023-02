Terremoto in Croazia, forte scossa di magnitudo 5.0: paura a Trieste, gente in strada Forte terremoto di magnitudo 5,0 nei pressi di Fiume, in Croazia, è stato avvertito nitidamente anche in Friuli Venezia Giulia. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada.

A cura di Susanna Picone

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Croazia, con epicentro nei pressi di Fiume. Il sisma, di magnitudo 5.0 secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stato registrato alle 10,47 di oggi, giovedì 16 febbraio, a una profondità di 9 chilometri.

Il terremoto è stato avvertito in tutta la costa croata, anche nell'interno della Croazia e in Slovenia, e anche in Italia, soprattutto al Nord-Est. La scossa è stata nitidamente sentita in Friuli Venezia Giulia. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada. Il terremoto è avvenuto a 88 km dal confine di San Dorligo della Valle (Trieste).

Oltre a Trieste, dai social arrivano anche altre segnalazioni da diverse città d’Italia come Verona, Bologna, dalla costa marchigiana.

La scossa è durata alcuni secondi, secondo alcune delle testimonianze postate sul sito del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) da residenti nell'area prossima all'epicentro. "Lo abbiamo percepito con chiarezza, è stato lungo circa cinque secondi", "breve ma forte, la casa ha tremato", "dopo il boato la terra ha tremato forte".

"Non è durata a lungo, ma ha scosso davvero l'edificio", ha detto invece un testimone citato dal Dubrovnik Times. Che ha aggiunto: "Sto ancora tremando".

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta verificando se vi siano danni a cose e persone. A fine precauzionale, i Vigili del fuoco del comando di Trieste hanno fatto evacuare il personale presente all'interno di due palazzi della Regione, in via Trento e via Sant'Anastasio.

Dopo la scossa di magnitudo 5,0 l’Invg ha registrato altre repliche più leggere, sempre nella costa croata settentrionale: alle 10,53 è stata registrata una scossa di 3,3 a una profondità di 5 chilometri, alle 11,04 una scossa di 2,6 a una profondità di 3 chilometri.

In aggiornamento