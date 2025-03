Terremoto a Catanzaro, magnitudo 3.3 con sciame sismico in corso: evacuate scuole e uffici

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Trema la Calabria e più nello specifico la provincia di Catanzaro. Fin dalle prime ore di oggi, giovedì 20 marzo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato numerose scosse di terremoto. L’evento più significativo, con una magnitudo di 3.3, si è verificato a Tiriolo alle 14:46.

La terra continua a tremare da giorni nel catanzarese e anche le ultime scosse sono state percepite distintamente dalla popolazione, con alcune persone che hanno riferito di aver udito un forte boato. Per precauzione, uffici e scuole sono stati evacuati, ma al momento non si segnalano danni a persone o strutture. Le altre scosse, tra magnitudo 2.2 e 3.0, sono state registrate nei comuni di Catanzaro e Miglierina, tutte avvertite dalla popolazione.

Questa la sequenza delle ultime scosse:

ore 14.46, Tiriolo, magnitudo 3.3

ore 10:30, Tiriolo, magnitudo 2.2

ore 10:36, Catanzaro, magnitudo 2.2

ore 12:06, Tiriolo, magnitudo 2.8

ore 12:11, Tiriolo, magnitudo 3.0

ore 12:29, Tiriolo, magnitudo 2.8

ore 12:34, Tiriolo, magnitudo 2.6

ore 13:10, Miglierina, magnitudo 2.8

La paura è tanta considerato che lo sciame sismico si protrae ormai da diversi giorni e in maniera. “Siamo preoccupati per il protrarsi dello sciame sismico sul nostro territorio. Tuttavia, abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che si tratti di una ‘situazione normale‘, che non necessariamente evolverà in un terremoto di proporzioni maggiori perché, come sappiamo bene, un sisma non si può prevedere“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

“Dal nostro canto, come Comune, stiamo procedendo a una ricognizione degli edifici scolastici e all’individuazione di eventuali punti di raccolta in caso di emergenza. Inoltre, è operativo da lunedì scorso un gruppo di lavoro per l’aggiornamento del piano di protezione civile comunale, grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria, e ci siamo attivati per la divulgazione più ampia possibile di materiale informativo ai cittadini“. “Valuterei in maniera estremamente positiva l’impiego dell’Esercito nel caso in cui dovesse verificarsi un’emergenza, tuttavia voglio ribadire che stiamo monitorando la situazione e che finora non ci sono stati danni a persone o cose“, ha concluso il primo cittadino.