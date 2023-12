Terni, compie una rapina armato di accetta e fugge, i genitori lo fanno arrestare: “È tossicodipendente” Un giovane di 25 anni è stato arrestato dopo una rapina a mano armata compiuta in un negozio nei pressi di Terni. A “consegnarlo” alla Polizia sarebbero stati proprio i genitori, che agli agenti avevano raccontato di aver riconosciuto la bicicletta usata per la fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dopo una rapina a mano armata, compiuta in un negozio di Borgo Bovio per meno di 500 euro, i genitori del responsabile sono stati "fondamentali" nella conclusione delle indagini per individuare e fermare l'autore del reato. Stando a quanto reso noto, l'autore della rapina a mano armata sarebbe un giovane che si sarebbe presentato nel negozio di Borgo Bovio con in mano un'accetta. Con l'arma ha minacciato le persone presenti all'interno dell'attività per farsi consegnare l'incasso equivalente a poco meno di 500 euro.

Il responsabile è poi fuggito a bordo della sua bicicletta, poi abbandonata in seguito a una caduta sull'asfalto. Le pattuglie della polizia intervenute sul posto avevano raccolto le prime testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che però non erano state sufficienti a dare una svolta alle indagini.

A dare una mano alle forze dell'ordine, ci hanno "pensato" i genitori del responsabile. Secondo quanto ricostruisce una nota della Questura, sulla stampa locale erano uscite le foto della bicicletta abbandonata dal rapinatore e poco dopo, i familiari del ragazzo hanno chiamato le forze dell'ordine riferendo di aver riconosciuto la bici del figlio.

Il ragazzo, un 25enne incensurato, era già noto alle forze dell'ordine in quanto dipendente da sostanza stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, la rapina sarebbe avvenuta per procurarsi il denaro utile all'acquisto della droga. Le autorità hanno quindi concluso tutti gli accertamenti del caso e il ragazzo si trova ora chiuso in carcere.

Stando alle ultime informazioni su quanto avvenuto a Borgo Bovio, la famiglia del 25enne, che vive a Terni, aveva portato più volte il ragazzo in comunità di recupero. La famiglia del giovane avrebbe cercato di allontanarlo dalla dipendenza già tre volte prima della rapina.