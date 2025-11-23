Tenta di rapire una bimba di un anno dopo aver dato un pugno al papà, arrestato 22enne a Padova

Un giovane di 22 anni ha colpito il padre di una bimba di un anno con un pugno e ha tentato di allontanarsi con il passeggino nel quale la piccola era addormentata. È successo a Padova. Durante l’arresto, il 22enne ha anche aggredito un agente.

Immagine di repertorio.

Ha dato un pugno al papà di una bimba di un anno e ha poi tentato di allontanarsi con la piccola. È successo in Piazzale Stazione, a Padova, dove un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia.

Il giovane è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per percosse e per il tentativo di sequestro della bambina. A quanto si apprende, è stata anche avviata la revoca del permesso di soggiorno.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'aggressore, un 22enne di origini tunisine, dopo aver colpito con un pugno al volto il padre della bambina (un ragazzo di 21 anni di origini rumene), avrebbe tentato di allontanarsi con il passeggino a cui la bambina, che in quel momento stava dormendo, era assicurata.

Dopo aver verificato le buone condizioni della piccola, è stata riconsegnata al padre. Il 22enne, invece, arrivato nel nostro Paese un anno fa, residente in provincia di Padova e regolare sul territorio italiano, è stato portato in Questura.

Qui avrebbe preso calci a un agente di Polizia, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. L'arresto, come viene riportato dai quotidiani locali, è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 novembre, nell'ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Padova.

Per il ragazzo si è deciso di procedere con giudizio per direttissima, che si è tenuto venerdì 21 novembre, ed è stato convalidato l'arresto. È stata decisa la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.

Inoltre, a quanto si apprende, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l'Ufficio Immigrazione per l'avvio di revoca del titolo di soggiorno e ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l'adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio.