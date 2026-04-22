Litiga con la compagna e abbandona bimba di un anno nel passeggino di sera a Times Square: papà ricercato

L’assurdo episodio si è consumato nel centro di New York nella serata di martedì ora locale, le prime ore di mercoledì in Italia, quando la polizia ha ritrovato un passeggino con una bambina abbandonato in strada. Dalle telecamere di sorveglianza si è ricostruito quanto accaduto poco prima e ora si cerca il padre della piccola che si è dileguato.

Una bambina di nemmeno un anno è stata abbandonata di sera dal papà nel suo passeggino nel centro di Times Square a New York. Lo ha riferito il dipartimento di polizia della grande mela che ora è alla ricerca del genitore della piccola che sarebbe stato già individuato attraverso le telecamere di sorveglianza della zona. L'episodio si è consumato nella serata di ieri, intorno alle 23 di ora locale, le prime ore di mercoledì in Italia in una delle zone più sorvegliate della città americana.

L'assurdo gesto sarebbe opera del padre della piccola che, dopo una lite con la compagna e madre della minore, ha preso il passeggino ed è scappato abbandonandolo poi all'incrocio tra la West 44th Street e la Seventh Avenue. Secondo le autorità, l'uomo ha spinto il passeggino sul marciapiede, facendolo anche cadere su un lato ed è poi scappato.

Fortunatamente, quando è arrivata la polizia, a seguito di una segnalazione dei passanti, la piccola era illesa, vigile e cosciente ed è stata trasportata in un ospedale locale per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli agenti hanno subito avviato le indagini sull'accaduto cercando i possibili genitori nei dintorni e poi acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza attraverso le quali poi è stato ricostruito parte dell'accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora, i due genitori della piccola, due senzatetto che bazzicano nella zona del centro di New York, avrebbero avuto una pesante discussione verbale nella metropolitana poco prima dei fatti. Ad un certo punto l'uomo avrebbe sottratto il passeggino alla compagna scappando in strada dove infine ha abbandonato la piccola nel mezzo di Time Square dileguandosi.

Gli agenti del dipartimento di polizia sono ora alla ricerca dell'uomo che è stato identificato ma risulta ancora irreperibile. La polizia ha dichiarato infatti di sapere chi siano i genitori della bimba e di essere in contatto con la madre della piccola, rintracciata dopo i fatti. L'uomo deve rispondere dei reati di abbandono di minore e interferenza con l'affidamento dei figli. Gli agenti continuano ad esaminare i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i suoi spostamenti dopo l'abbandono della piccola.