video suggerito

Temporali, grandine e neve nel Nord-Est: fulmine incendia un centralina Enel, un albero travolge un uomo Ondata di maltempo nel Nord-Est, dove un fronte perturbato ha portato vento forte, temporali e grandine e causato danni in diverse zone. A Resiutta un fulmine ha colpito e incendiato una cabina dell’Enel, mentre a Trieste un uomo è stato travolto da un albero ed è rimasto ferito gravemente. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone della regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ondata di maltempo nel Nord-Est, dove un fronte perturbato ha portato temporali e grandine e causato danni in diverse regioni. In Friuli-Venezia Giulia i Vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per alberi caduti e pali che hanno colpito la Regione.

A Udine si è scatenata una forte bufera di vento, mentre a Resiutta un fulmine ha colpito una cabina dell'Enel,con 1200 utenze senza energia elettrica, andata a fuoco, come si vede in un video diffuso sui social network. Alla sala operativa regionale della Protezione civile è stato segnalato il blackout elettrico.

A Trieste, dove le raffiche di bora hanno raggiunto i 100 chilometri orari, un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo che un albero all'interno del giardino dell'ospedale Maggiore di Trieste è caduto, a causa della forte bora, travolgendolo. A quanto si apprende, l'uomo era in visita a un paziente.

Ha riportato varie ferite gravi in tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso nel più attrezzato ospedale di Cattinara, in prognosi riservata.

Sono più di 120 gli interventi di soccorso portati a termine dai vigili del fuoco in regione. Nel capoluogo si sono registrati diversi blackout e il Comune ha chiuso anticipatamente i giardini pubblici.

Ci sono stati anche diversi disagi per chi oggi viaggiava su strada, non solo per le raffiche di vento e la pioggia, ma a causa della neve caduta a Ugovizza sull'autostrada A23. La neve è tornata anche nella zona di Tarvisio.

I pompieri sono intervenuti per liberare persone rimaste bloccate negli ascensori a causa della mancanza di corrente e per rimuovere alberi caduti o pericolanti. Tutte le squadre dei comandi – informano i vigili del fuoco – sono al momento impegnate per evadere le richieste che sono circa 45 così suddivise: 10 a Trieste, 30 a Udine, 8 a Pordenone e 4 a Gorizia.