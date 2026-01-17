Tempesta in arrivo sull’Italia, forti venti di Scirocco, pioggia e temporali: le previsioni meteo

Dopo una doppia perturbazione nel weekend, da Lunedì 19 Gennaio in Italia è prevista una burrasca e venti di tempesta a causa di un ciclone di origine africana con temporali e pioggia e raffiche localmente oltre i 100 km/h che interesseranno il sud e in particolare la costa ionica.

Nelle prossime ore l'Italia sarà sotto il doppio effetto di due perturbazioni che porteranno un deciso peggioramento del tempo sia a nord sia al Sud, poi un ciclone di ordine africana porterà venti tempestosi fino a 100km/h. Sia nel weekend del 17 e il 18 gennaio sia nei primi giorni della settimana dal 19 al 25 avremo infatti una situazione di tempo altamente perturbato, compresa una vera e propria tempesta col rischio di pesanti nubifragi in particolare nel sud e sulla Sardegna. Un vortice ciclonico di origine africana infatti sarà responsabile anche di forti venti di Burrasca, inizialmente di Scirocco, con mari molto agitati e onde alte diversi metri con rischio mareggiate.

Tempesta sull’Italia: forti venti e temporali, le zone colpite

Dopo il passaggio delle perturbazioni del weekend, con pioggia in particolare sul nord-ovest e nubifragi anche intensi sulle regioni meridionali che si affacciano sullo Ionio, all'inizio della prossima settimana ci sarà una saccatura fino al nord Africa e si formerà un ciclone di origine africana che, come spiega il meteorologo Daniele Ingemi, tra lunedì e martedì andrà a interessare le isole e le regioni del sud Italia causando venti di tempesta molto forti, anche sopra i 100 km orari, che interesseranno tutta la costa ionica, la Sicilia e anche le zone del Tirreno meridionale. Oltre ai venti forti, avremo pioggia abbondante e mareggiate importanti su tutta la costa ionica, soprattutto in Sicilia e Calabria con possibili rischi idrogeologici.

Le previsioni per la prossima settimana: quanto dureranno vento e maltempo

Le previsioni per la prossima settimana indicano per lunedì 19 gennaio piogge e temporali che interesseranno principalmente le regioni nord occidentali, Sardegna e gran parte del sud e la Sicilia. Martedì rovesci e temporali assumeranno particolare intensità sulle isole maggiori e la Calabria meridionale. Anche a metà settimana, tra mercoledì 21 giovedì 22 gennaio, lo scenario meteo rimane instabile con l'arrivo di nuove perturbazioni dall'Atlantico che coinvolgevano ancora le regioni centromeridionali, con rovesci e temporali, localmente intensi su Sardegna, Puglia, Basilicata meridionale, Sicilia e Calabria.