video suggerito

Temperature in calo e nuova perturbazione: le previsioni meteo della settimana Da oggi, domenica 23 febbraio, le temperature saranno di nuovo in calo sull’Italia e l’anticipo di primavera del weekend lascerà spazio a nuove perturbazioni e freddo. La tendenza si affermerà da lunedì 24 febbraio per tutta la settimana. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornata di oggi, domenica 23 febbraio, sarà l'ultimo assaggio anticipato di primavera per gran parte della penisola. Da lunedì 24 febbraio nuove perturbazioni toccheranno il nostro Paese con temperature in calo e qualche pioggia.

La giornata di oggi, domenica 23, sarà infatti all'insegna di vento e nuvole diffuse sul Nord a causa di un ciclone presente sulla Francia. La giornata trascorrerà quindi con un cielo coperto e qualche pioggia sparsa sulla Liguria, soprattutto sul savonese e genovese. Al Centro, invece, il tempo sarà prevalentemente asciutto ma il cielo potrà essere a tratti nuvoloso o coperto. Attesi occasionali piovaschi intermittenti sulla Toscana. Bel tempo al Sud.

Da lunedì però la tendenza sarà ben diversa: torna il freddo e le occasionali piogge. Il tempo sarà instabile già dal mattino con cielo coperto su gran parte delle regioni. Prevista pioggia in Liguria, al Centro, in Campania, Basilicata e Puglia con rovesci in Calabria. Schiarite invece sulle isole maggiori. La tendenza durerà almeno fino a mercoledì 26 febbraio.

Meteo, pioggia in arrivo: dove e quando arriva la nuova perturbazione sull'Italia

Le nuove perturbazioni in arrivo sull'Italia troveranno anticipazione nella giornata di oggi, domenica 23 febbraio, soprattutto al Nord, seppure le temperature restino miti.

Da lunedì 24 febbraio però la situazione sarà ben diversa, più incentrata su clima rigido e pioggia. Cielo spesso coperto su gran parte del Paese e foschie mattutine su pianure e valli. Il tempo a Nord peggiora gradualmente sulla Liguria con pioggia di moderata intensità nel pomeriggio. Il maltempo toccherà anche l'Emilia.

Sul Centro fin dal mattino pioggia su molti settori peninsulari con fenomeni di moderata intensità su Toscana e Umbria. Neve sulle vette appenniniche. Nel pomeriggio cielo spesso coperto ovunque e precipitazioni intermittenti su tutte le regioni.

Al Sud maltempo su gran parte delle regioni con piogge intermittenti specie su Campania e Basilicata. Meglio in Sicilia con maggiori spazi soleggiati.

Il trend di instabilità andrà avanti almeno fino a mercoledì 26 febbraio, con il sole che martedì si sposterà dal Centro fino al solo Sud Italia.

Calo delle temperature a partire da lunedì 24 febbraio, le previsioni meteo

Il calo delle temperature arriverà già lunedì 24 febbraio, con temperature rigide e pioggia che dal Nord nel corso della settimana si estenderanno fino al Sud. Cielo coperto è infatti previsto su gran parte del Paese con fenomeni di modesta intensità sulla Penisola.

Da lunedì la discesa sarà infatti costante: a Nord punte massime fino a 13 gradi a Genova e Torino, 12 a Milano, mentre i valori massimi saranno fino a 14 gradi al centro. Intorno ai 16 gradi invece le massime a Palermo e al Sud.