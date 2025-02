video suggerito

Primavera in arrivo nel weekend, temperature in aumento: le previsioni meteo Anticipo di primavera sull’Italia per il weekend con sabato 22 e domenica 23 febbraio all’insegna di temperature più miti, soprattutto al Sud. Tutto cambierà dalla prossima settimana con il ritorno delle perturbazioni già percepibile nel tardo pomeriggio di domenica. Il meteo nel dettaglio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anticipo di primavera in arrivo nel weekend con l'anticiclone presente alle latitudini centro-meridionali dell'Italia che renderanno il meteo, seppure non sempre stabile, all'insegna del sole e delle temperature più miti. Il trend di miglioramento del clima inizia infatti proprio oggi, venerdì 21 febbraio, con il sole che toccherà tutta la nostra Penisola e poche nubi sulle Isole Maggiori. Cielo grigio, anche se solo per il pomeriggio, anche sulla Liguria. Le temperature saranno in aumento anche di 5 o 6° C nei valori massimi.

Per il periodo che va da sabato 22 a domenica 23 febbraio il trend si manterrà più o meno stabile, ma vi sarà un lieve attacco ad opera di un fronte atlantico che cercherà di raggiungere il Mediterraneo centrale con lievi perturbazioni e poche piogge tra Liguria e Toscana. Più in generale sul resto del Paese il cielo sarà soleggiato

Previsioni meteo per sabato 22 febbraio, tempo stabile e piogge sparse: le zone interessate

Nella giornata di sabato 22 febbraio al Nord ci sarà qualche nube e poche piogge sul Levante Ligure causate da leggere perturbazioni atlantiche fortunatamente attutite dall'anticiclone. In giornata sull'Appennino Emiliano occidentale, est Piemonte ed ovest Lombardia ci saranno alcune piogge, mentre il tempo sarà più stabile e soleggiato altrove con nubi in generale aumento in serata.

Previsti sul Centro, con addensamenti e qualche pioggia che toccherà la Toscana e che si estenderà temporaneamente all'alto Lazio in giornata. Altrove il tempo sarà invece più soleggiato, salvo qualche annuvolamento sull'Umbria e sul Lazio.

Al Sud invece regnerà il sole con qualche piovasco intermittente sulla Sicilia occidentale. Più in generale, coloro che vivono nel Mezzogiorno potranno godere di temperature che saranno un anticipo della primavera sull'Italia.

In Sardegna in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Temperature in lieve calo al Nordovest.

Clima primaverile domenica 23 febbraio, poi cambia tutto

Nella giornata di domenica 23 febbraio al Nord vi saranno nuvole sulla Liguria e sulla Val Padana con pioviggine al mattino sul Genovese e il basso Friuli Venezia-Giulia. Schiarite nel pomeriggio salvo addensamenti sulla Liguria.

Al Centro invece annuvolamenti irregolari sulla Toscana e le regioni adriatiche, mentre dal pomeriggio anche Lazio e Umbria dovranno fare i conti con possibili locali isolati piovaschi sulle zone appenniniche settentrionali. In serata previste aperture sulle coste tirreniche

Al Sud cieli nuvolosi per domenica per quanto riguarda le regioni adriatiche con qualche locale piovasco in Puglia. Al pomeriggio nuvole su Lucania e interne campane, maggiori schiarite invece sulle coste, sulla Calabria e sulla Sicilia. In Sardegna giornata inizialmente soleggiata, poi nubi in aumento entro sera con piovaschi sulle zone interne.

Le temperature saranno stabili o in lieve locale aumento fino a raggiungere massime primaverili. Al Sud infatti la temperatura sarà di circa 20 gradi. La nuova settimana ci farà invece tornare di colpo all'autunno con iniziale tempo mite e perturbazioni in arrivo nel corso dei giorni con piogge frequenti e un calo termico.