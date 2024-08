Tampona un’auto, poi si schianta contro un albero: Matto Pagnoni muore a 36 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Matteo Pagnoni, 36 anni

Un giovane di 36 anni ha perso la vita in un incidente mortale in via Emilia Levante, a Bologna. Il sinistro è avvenuto nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto, poco dopo la mezzanotte, la vittima si chiamava Matteo Pagnoni ed era un fotografo.

Il 36enne era alla guida della sua auto, una Fiat 500, che prima ha tamponato un altro veicolo e poi si è schiantata contro un albero, secondo una parziale ricostruzione fatta dalla polizia locale subito dopo l'incidente.

Sul luogo dello schianto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Pagnoni è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, dove purtroppo è arrivato ormai senza vita. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale che saranno utili per chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

Chi era il 36enne Matteo Pagnoni

Matteo Pagnoni, 36 anni, originario di Cento, nel Ferrarese, abitava con la famiglia a Castello d'Argile, nel Bolognese. Il giovane era un apprezzato fotografo e videomaker.

Il 36enne Matteo Pagnoni

Aveva fondato una casa di produzione e realizzava anche videoclip, docufilm, spot e reportage. Era appassionato in particolare di natura e animali, aveva partecipato a mostre e su diversi siti di settore sono pubblicati alcuni suoi scatti.

Il sindaco di Castello d'Argile, Alessandro Erriquez, nella mattinata di ieri ha chiamato i genitori per esprimere cordoglio e vicinanza, e ha ricordato Matteo anche in un post su Facebook: "È stato un tristissimo risveglio, stamattina. La scorsa notte, a seguito di un tragico incidente stradale, è venuto a mancare il giovane argilese Matteo Pagnoni".

"Ci lascia una gran bella persona, con tante passioni, dotata di altissimo senso civico. – aggiunge il primo cittadino – In questo momento di grande angoscia, dopo aver parlato con il papà, esprimo, a nome di tutta la comunità di Castello d'Argile, profonda vicinanza alla famiglia".

Tantissimi i messaggi anche da parte di amici e conoscenti che ricordano il 36enne. Uno in particolare recita: "Ciao, Matteo. Ora da lassù farai foto meravigliose."