Tampona auto e investe 2 ragazze in Autogrill, fugge ma si schianta in autostrada e scappa a piedi In pochi attimi l’uomo alla guida della sua auto ha dato vita a una sequenza da incubo in A22, investendo due ragazze prima di darsi alla fuga e schiantarsi dopo pochi chilometri contro un guardrail in autostrada.

A cura di Antonio Palma

Quando è entrato nell’area di sosta di un autogrill al volante della sua vettura, sembrava un automobilista come tanti in autostrada in cerca di ristoro e nulla poteva far pensare a quanto sarebbe accaduto poco. In pochi attimi, infatti, l’uomo alla guida della sua auto ha dato vita a una sequenza da incubo, investendo due ragazze prima di darsi alla fuga e schiantarsi dopo pochi chilometri contro un guardrail in autostrada.

I fatti si sono consumati domenica 27 febbraio, intorno all’ora di pranzo, lungo il tracciato emiliano dell’autostrada del Brennero A22, in provincia di Modena. L’inizio di tutto nell’aerea di servizio Campogalliano Est della A22 dove l’uomo, un 35enne, è arrivato intorno alle 13. Inizialmente, in fase di manovra, l’automobilista ha urtato un’altra auto ferma ma in maniere lieve e si è accordato pacificamente con l’altro conducente. Appena si è rimesso al volante, però, ha creato il panico.

Muovendosi per guadagnare l’uscita dell’autogrill, infatti, ha urtato in sequenza altre auto fino a investire due ragazze di 17 e 18 anni. Senza fermarsi ma scappando a tutta velocità, si è inserito nella carreggiata in direzione nord dove però pochi chilometri dopo si è schiantato contro la barriera che delimita la carreggiata all’uscita autostradale di Carpi, fortunatamente senza coinvolgere altre auto di passaggio.

Nonostante fosse seriamente ferito nell’impatto, ha abbandonato il veicolo e si è dato a una fuga a piedi tra i campi dove però infine è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Modena e di Verona che nel frattempo erano stati allertati e si erano messi al suo inseguimento.

L’uomo così è stato soccorso e condotto in ospedale dove è stato curato ma anche sottoposto a tutti gli accertamenti e ai test sull’utilizzo di alcol e droga. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il 35enne soffrirebbe di disagio psichico ma pare avesse sospeso le cure alle quali era sottoposto prima di partire da Roma in direzione nord. Ora deve rispondere del reato di lesioni stradali.

In ospedale infatti è finita anche la 17enne investita e ferita Autogrill. L’adolescente è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Baggiovara. Solo lievi escoriazioni per la sorella maggiorenne ma nessuna delle due ha riportato ferite gravi.