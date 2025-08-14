Supermercati aperti a Ferragosto 2025, quali saranno attivi il 15 agosto e dove: l’elenco completo

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Da Lidl all’Esselunga, passando per Iper e Coop: la lista dei supermercati che resteranno aperti per i consumatori anche il 15 agosto e in quali fasce orarie. E non mancano le polemiche dei sindacati.

Il Ferragosto è la festa estiva per eccellenza, tra pranzi all’aperto e grigliate in famiglia. Ma se all’ultimo minuto manca qualche ingrediente fresco?

La notizia è che molti supermercati restano aperti anche durante la festività, per chi vuole cucinare senza rinunce. Tra le catene che accolgono i clienti domani ci sono Carrefour, Conad ed Esselunga, anche se con orari ridotti in alcuni punti vendita. La Coop non dovrebbe chiudere nella giornata di festa, mentre MD ha annunciato un’apertura straordinaria. Alcuni supermercati Aldi, invece, potrebbero rimanere chiusi.

Una decisione che ha generato un po' di polemiche da parte dei sindacati, specialmente dalla Filcams Cgil.

Quali supermercati restano aperti il 15 agosto 2025 in Italia

La lista delle maggiori catene di supermercati che resteranno aperte a Ferragosto:

Aldi – I punti vendita della multinazionale tedesca resteranno quasi tutti aperti, tranne quelli che seguono: Milano v.le C. Troya, Nichelino, Torino via Millio, San Giuliano Milanese, Milano v.le Monza, Muggiò, Ferrara via Eridano, Curtatone. Sul sito web ufficiale sono presenti informazioni più dettagliate;

– I punti vendita della multinazionale tedesca resteranno quasi tutti aperti, tranne quelli che seguono: Milano v.le C. Troya, Nichelino, Torino via Millio, San Giuliano Milanese, Milano v.le Monza, Muggiò, Ferrara via Eridano, Curtatone. Sul sito web ufficiale sono presenti informazioni più dettagliate; Carrefour – Molti punti vendita della catena dovrebbero rimanere aperti per l’intera giornata, sia al mattino che al pomeriggio. Sul sito ufficiale le informazioni sono limitate, quindi Carrefour consiglia di contattare direttamente il negozio per avere dettagli più precisi;

– Molti punti vendita della catena dovrebbero rimanere aperti per l’intera giornata, sia al mattino che al pomeriggio. Sul sito ufficiale le informazioni sono limitate, quindi Carrefour consiglia di contattare direttamente il negozio per avere dettagli più precisi; Conad – Tutti i supermercati della catena saranno aperti. "Ferragosto è un momento speciale per rilassarsi e godersi l’estate, e anche quest’anno Conad è al tuo fianco. Il 15 agosto 2025 saremo pronti ad accoglierti nei nostri supermercati in tutta Italia, per garantirti la possibilità di fare la spesa in modo semplice e senza pensieri, anche in questa giornata festiva" fa sapere la catena;

– Tutti i supermercati della catena saranno aperti. "Ferragosto è un momento speciale per rilassarsi e godersi l’estate, e anche quest’anno Conad è al tuo fianco. Il 15 agosto 2025 saremo pronti ad accoglierti nei nostri supermercati in tutta Italia, per garantirti la possibilità di fare la spesa in modo semplice e senza pensieri, anche in questa giornata festiva" fa sapere la catena; Coop e Ipercoop – Anche se è Ferragosto, Coop terrà aperti in via eccezionale i suoi punti vendita, probabilmente con orario ridotto. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali chiusure il 15 agosto, ma storicamente la catena ha sempre cercato di rispettare questa e altre festività. Per conoscere nel dettaglio quali negozi resteranno aperti e i relativi orari, si consiglia di consultare il sito web ufficiale;

– Anche se è Ferragosto, Coop terrà aperti in via eccezionale i suoi punti vendita, probabilmente con orario ridotto. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali chiusure il 15 agosto, ma storicamente la catena ha sempre cercato di rispettare questa e altre festività. Per conoscere nel dettaglio quali negozi resteranno aperti e i relativi orari, si consiglia di consultare il sito web ufficiale; Crai – Per quanto riguarda Crai, l’apertura durante la festività dipende dai singoli punti vendita: alcuni potrebbero chiudere, mentre altri resteranno attivi. Per evitare giri a vuoto e conoscere orari e disponibilità, conviene consultare il sito ufficiale della catena;

– Per quanto riguarda Crai, l’apertura durante la festività dipende dai singoli punti vendita: alcuni potrebbero chiudere, mentre altri resteranno attivi. Per evitare giri a vuoto e conoscere orari e disponibilità, conviene consultare il sito ufficiale della catena; Despar – Come di consueto, la società ha comunicato aperture straordinarie per Ferragosto. È possibile comunque andare sul sito web e dare un’occhiata agli orari;

– Come di consueto, la società ha comunicato aperture straordinarie per Ferragosto. È possibile comunque andare sul sito web e dare un’occhiata agli orari; Eurospin – Il 15 agosto, i supermercati Eurospin dovrebbero essere aperti, ma è consigliabile verificare gli orari di apertura specifici per il punto vendita;

Il 15 agosto, i supermercati Eurospin dovrebbero essere aperti, ma è consigliabile verificare gli orari di apertura specifici per il punto vendita; Esselunga – Il giorno di Ferragosto, alcuni negozi Esselunga rimarranno aperti, ma con orari diversi rispetto al solito. Per conoscere con certezza gli orari di apertura del negozio Esselunga desiderato, è consigliabile consultare il sito ufficiale, dove saranno disponibili gli orari specifici per ogni punto vendita;

– Il giorno di Ferragosto, alcuni negozi Esselunga rimarranno aperti, ma con orari diversi rispetto al solito. Per conoscere con certezza gli orari di apertura del negozio Esselunga desiderato, è consigliabile consultare il sito ufficiale, dove saranno disponibili gli orari specifici per ogni punto vendita; Famila – La catena Famila prevede aperture straordinarie per Ferragosto: diversi supermercati resteranno attivi, generalmente al mattino. Gli orari possono variare a seconda del punto vendita; le informazioni aggiornate per il 15 agosto 2025 sono consultabili sul portale web;

– La catena Famila prevede aperture straordinarie per Ferragosto: diversi supermercati resteranno attivi, generalmente al mattino. Gli orari possono variare a seconda del punto vendita; le informazioni aggiornate per il 15 agosto 2025 sono consultabili sul portale web; Il Gigante – Il marchio comunica che la maggior parte dei suoi punti vendita sarà aperta eccezionalmente il 15 agosto, fatta eccezione per quelli di Bergamo, Cantello, Cinisello Balsamo (via Aquileia), Monza, Rho, Sesto San Giovanni (via Monti e via Marx) e Villafranca Piemonte. Gli orari di apertura variano a seconda del negozio e possono essere consultati sul sito ufficiale. Il 16 agosto, invece, tutti i punti vendita torneranno regolarmente aperti;

– Il marchio comunica che la maggior parte dei suoi punti vendita sarà aperta eccezionalmente il 15 agosto, fatta eccezione per quelli di Bergamo, Cantello, Cinisello Balsamo (via Aquileia), Monza, Rho, Sesto San Giovanni (via Monti e via Marx) e Villafranca Piemonte. Gli orari di apertura variano a seconda del negozio e possono essere consultati sul sito ufficiale. Il 16 agosto, invece, tutti i punti vendita torneranno regolarmente aperti; Iper – Anche molti punti vendita Iper resteranno aperti il 15 agosto, in occasione di Ferragosto. Per verificare l’apertura del supermercato più vicino e gli orari specifici, è consigliabile consultare il sito ufficiale della catena;

– Anche molti punti vendita Iper resteranno aperti il 15 agosto, in occasione di Ferragosto. Per verificare l’apertura del supermercato più vicino e gli orari specifici, è consigliabile consultare il sito ufficiale della catena; Lidl – Diversi supermercati della catena tedesca resteranno aperti anche durante Ferragosto, ma gli orari di apertura possono variare a seconda della località. Per conoscere gli orari precisi di ogni punto vendita, è possibile consultare il sito ufficiale della catena;

– Diversi supermercati della catena tedesca resteranno aperti anche durante Ferragosto, ma gli orari di apertura possono variare a seconda della località. Per conoscere gli orari precisi di ogni punto vendita, è possibile consultare il sito ufficiale della catena; MD – Molti supermercati del gruppo MD dovrebbero restare aperti anche il 15 agosto, soprattutto al mattino. Gli orari potrebbero essere ridotti, quindi è consigliabile controllare il portale ufficiale della catena per informazioni aggiornate su ciascun punto vendita;

– Molti supermercati del gruppo MD dovrebbero restare aperti anche il 15 agosto, soprattutto al mattino. Gli orari potrebbero essere ridotti, quindi è consigliabile controllare il portale ufficiale della catena per informazioni aggiornate su ciascun punto vendita; Pam – I punti vendita Pam Panorama non hanno annunciato chiusure straordinarie per Ferragosto: la maggior parte resterà aperta, con solo rare eccezioni.

La polemica dei sindacati per i supermercati aperti il 15 agosto

La decisione di tenere aperti centri commerciali e supermercati a Ferragosto, ha provocato uno sciopero promosso da Filcams Cgil, UilTucs e Cisl.

Secondo le sigle sindacali le liberalizzazioni del “Salva Italia” del 2011 hanno peggiorato la qualità della vita e del lavoro, soprattutto per le donne, senza apportare benefici economici significativi. Le aperture festive frammentano i turni, riducono il diritto al riposo, penalizzano i centri storici e favoriscono la grande distribuzione.

I sindacati invitano anche i consumatori a evitare la spesa nei giorni festivi, promuovendo un modello di consumo più sostenibile.