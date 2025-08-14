Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Ferragosto 2025 a Milano

Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Milano e dintorni, per la spesa di Ferragosto 2025.

Domani, venerdì 15 agosto 2025, sarà Ferragosto o meglio la Festa dell'Assunzione di Maria. In Italia è un giorno festivo e, per questo motivo, molte attività saranno chiuse o avranno orari ridotti. Tra queste, in particolare, ci saranno i supermercati. A Milano alcuni hanno deciso di ridurre gli orari, altri invece di chiudere proprio. Ecco quindi quali saranno i supermercati aperti o chiusi proprio nel giorno di Ferragosto, che potranno essere consultati da coloro che decideranno di fare una spesa dell'ultimo minuto proprio per questo giorno di festa.

Supermercati aperti a Milano a Ferragosto 2025: l'elenco

Iniziamo dalla nota catena Esselunga. I supermercati a Milano saranno per la maggior parte aperti, ma con orario ridotto. Resteranno aperti dalle 8 alle 14 tranne quello di via Ripamonti, che sarà aperto fino alle 20. Quelli chiusi invece saranno il punto vendita di via Forza Armate, quello di via Mac Mahon, di via Pietro Calvi, di via Morgantini e di viale Papiniano. Saranno chiusi anche i punti vendita la Esse.

Carrefour, invece, consiglia di chiamare direttamente il punto vendita. Gli orari infatti potrebbero subire variazioni. L'ipermercato di Paderno Dugnano sarà aperto dalle 8 alle 21 mentre quello di Assago dalle 7.30 alle 21. Il centro commerciale Carosello sarà invece chiuso.

La maggior parte dei supermercati della catena Conad saranno aperto a Ferragosto, ma gli orari cambiano in base al punto vendita. Alcuni chiudono alle 13 e altri ancora alle 14. È consigliabile quindi consultare la mappa interattiva presente sul sito. Ci sono alcuni punti vendita che chiuderanno. Per esempio, quello in via Bandello e in via Togliatti a Rescaldina.

Stessa cosa vale per i supermercati Il Gigante dove non tutti saranno aperti. Per esempio chiuderanno quelli di Sesto San Giovanni e a Rho. Negli altri ci saranno orari ridotti dalle 8 alle 13. L'iper osserverà orari speciali. Gran parte dovrebbero aprire tra le 8 e le 8.30 e chiudere poi tra le 21 e le 22. I supermercati Lidl resteranno aperti, ma avranno orari diversi dal solito. Tendenzialmente staranno aperti fino alle 13-14, qualcuno fino alle 20. La maggior parte dei punti vendita Unes invece saranno chiusi. Solo alcuni resteranno aperti, come quello di via Spallanzani (8-21) o quello in via Damiano Chiesa (8-13). I supermercati Bennet faranno aperture speciali per Ferragosto, la catena quindi consiglia di scaricare l'app per controllare gli orari di apertura dei singoli supermercati. Stessa cosa vale per Coop. Per esempio quello di piazza Lodi e via Arona saranno chiusi.

Centri commerciali aperti a Milano a Ferragosto 2025

Il centro commerciale Merlata Bloom resterà aperto a Ferragosto. Sia i supermercati che i punti di ristoro resteranno aperti fino alle 14. Anche il centro commerciale di Arese resterà aperto con i suoi negozi e supermercati. Anche il CityLife Shopping District resterà aperto. La maggior parte dei negozi saranno operativi così come i ristoranti. Il supermercato Carrefour Market seguirà orari ridotti. Chiuderà alle 14.