Studentessa trovata morta in bagno a Macerata, il cadavere scoperto dalla coinquilina

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Tragedia nel pomeriggio a Macerata dove una studentessa universitaria di 24 anni è stata trovata morta nell’appartamento di via Severini dove viveva. A dare l’allarme è stata la sua coinquilina. Stando alle primissime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata trovata morta in bagno.

L'allarme è stato lanciato quest'oggi quando la coinquilina della giovane è rientrata in casa e ha trovato la compagna riversa sul pavimento del bagno. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri della compagnia di Macerata. Purtroppo per la 24enne non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Presente sul luogo del fatto il nucleo operativo dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili agli accertamenti del caso. In base ai primi rilievi, non sarebbero stati trovati segni di violenza sul corpo della ragazza. Ogni ipotesi al momento è al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sulla causa del decesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO