Strana puzza in casa, 32enne trovato morto in una cassapanca e la madre denutrita: dramma a Firenze

Il corpo senza vita del 32enne era nascosto in una cassapanca nell’abitazione di famiglia a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, nell’hinterland di Firenze. In casa anche la madre denutrita e i due fratelli.

Terribile scoperta nelle scorse ore a Campi Bisenzio, nell'hinterland di Firenze, dove all'interno di un'abitazione in località Sant'Angelo a Lecore è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 32enne nascosto in un baule tenuto in casa. Nell'abitazione anche la madre anziana dell'uomo, trovata in evidente stato di denutrizione e quindi accompagnata d'urgenza in ospedale, e i due fratelli, uomini tra i 30 e i 40 anni, che sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale.

Il terribile rinvenimento è avvenuto della mattinata di oggi, sabato 13 dicembre, in un'abitazione monofamiliare nella frazione di Campi Bisenzio al confine con Lastra a Signa. A dare l'allarme sarebbero stati vicini impensieriti da uno strano odore che proveniva dalla casa.

Secondo quanto ricostruito finora, dopo l'allarme dei vicini, in un primo intervento da parte della polizia locale era emersa soltanto la situazione precaria della donna, trovata in uno stato di grave malnutrizione e quindi accompagnata d'urgenza all'ospedale di Careggi a Firenze. Solo durante un successivo accesso alla casa, per verificare le condizioni igienico sanitarie, è emersa poi la terribile scena. In una cassapanca giaceva il corpo senza vita del 32enne figlio della donna.

Secondo i primi rilievi, l'uomo era morto già da tempo viste le condizioni di avanzato stato di decomposizione. Sul corpo non vi sarebbero segni di violenza e si pensa quindi a una morte naturale anche se dovranno essere le successive analisi a chiarire il tutto.

L'intero quadro al momento sembra condurre a una situazione familiare di grave disagio economico e sociale. La famiglia andava avanti solo con la pensione della donna che però era già in condizioni di salute precarie. Le indagini ora dovranno fare luce sul perché il 32enne sia stato occultato nella cassapanca in casa e perché nessuno in tutto questo tempo era riuscito a individuare la grave situazione che si era creata nell'abitazione.