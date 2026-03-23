Moncalieri, litiga con il nuovo compagno della ex e gli spara: 40enne ferito, si costituisce l’aggressore

Un 51enne ha sparato al nuovo compagno della ex al culmine di una lite in un parcheggio a Moncalieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale, non ha riportato lesioni gravi. L’aggressore si è costituito presentandosi al comando dei Carabinieri: denunciato.

Ha sparato al nuovo compagno della ex al culmine di una lite legata a questioni economiche. Per questo un uomo torinese di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni aggravate e porto abusivo di armi dopo aver ferito un 40enne a Moncalieri.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, nel parcheggio di un supermercato in corso Roma, dove i due si erano dati appuntamento dopo una discussione telefonica per chiarire questioni legate al mantenimento della donna.

Secondo quanto ricostruito, l'incontro è degenerato e il 51enne ha esploso un colpo di pistola con un revolver detenuto illegalmente, colpendo la vittima al braccio.

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Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato tempestivamente in ospedale: non ha riportato gravi lesioni ed è stato dimesso dal Cto con una prognosi di dieci giorni. Dopo il fatto, l'aggressore si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

L'uomo si è successivamente presentato spontaneamente ai Carabinieri intorno alla mezzanotte di domenica. Le indagini sono state condotte dai militari di Moncalieri con il supporto delle Api del comando provinciale di Torino.

Oltre ad aver sentito alcuni testimoni presenti sul posto, i Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per far luce sull'aggressione.

Nelle ore successive al fatto i militari di Moncalieri, coadiuvati da personale specializzato delle API del comando provinciale di Torino, si sono messi alla ricerca dell'aggressore. Poco dopo l'uomo si è costituito presentandosi al comando compagnia monregalese.

Il 51enne ha confessato di aver sparato all'altro uomo ed è stato denunciato in stato di libertà in quanto gravemente indiziato dei reati di "lesione personale aggravata dai futili motivi e porto abusivo di armi".