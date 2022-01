Spari in strada a Messina: un morto e un ferito grave in un agguato Agguato a Messina dove un uomo è stato ucciso e un altro ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nella zona di Camaro San Luigi. Sull’agguato indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Giornata di sangue oggi a Messina dove un uomo è stato ucciso e un altro ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nella zona di Camaro San Luigi, popoloso quartiere nel centro della città siciliana. I carabinieri, che sono accorsi sul posto e ora si stanno occupando delle indagini, non escludono alcuna ipotesi sul movente ma, secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un vero e proprio agguato mortale. La vittima degli spari è Giovanni Portogallo, un uomo di 31 anni che in quel momento si trovava a bordo di un motorino in via Edoardo Morabito dove è avvenuto l'omicidio e il tentato omicidio. Con lui colpita un'altra persona, un uomo di 35 anni che pare si trovasse sullo stesso motorino. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Piemonte di Messina dove è ricoverato in gravi condizioni.

L'agguato che ha insanguinato la giornata di domenica 2 gennaio a Messina è avvenuto nel pomeriggio tra le stradine del rione Camaro dove, secondo i primi rilievi degli inquirenti, sarebbe avvenuto un vero e proprio inseguimento. Secondo una ricostruzione sommaria degli eventi, infatti, dopo i primi spari, le due vittime dei colpi avrebbero abbandonato il motorino, che pare non fosse in movimento, e tentato una disperata fuga a piedi tra i vicoli ma sarebbero stati raggiunti e colpiti poco dopo dai sicari. Diversi i colpi esplosi dal killer o dai killer visto che a terra sono stati rinvenuti diversi proiettili. Sull'agguato indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica. I militari in queste ore stanno sentendo numerose persone per ricostruire quanto accaduto ma sembra ci siano pochi dubbi sul fatto che i due colpiti, noti alle forze dell’ordine, fossero le vittime designate dell'agguato.