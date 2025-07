Autocisterna Gpl esce di strada ed esplode: morto l’autista, colonna di fumo nero visibile a distanza

L’incidente oggi nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese. Morto l’autista del mezzo pesante e ferite almeno due persone.

Gravissimo incidente questa mattina, poco prima delle 9, nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese. Una autocisterna di Gpl sarebbe uscita di strada all'altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa e ha preso fuoco. L'autista del mezzo, inizialmente dato per disperso, è stato trovato morto. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco.

Si contano anche dei feriti: un’auto è infatti rimasta coinvolta nell’incidente, a bordo c’erano due persone. Si tratterebbe di due persone anziane, fortunatamente rimaste solo lievemente ferite.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ci sono i carabinieri, l'elisoccorso del 118 e la polizia locale. La strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni nei pressi dell'uscita 11.

Leggi anche Arrestato Lerry Gnoli, con una ruspa aveva travolto e ucciso una donna sulla spiaggia di Pinarella

Si è formata una altissima colonna di fumo nero visibile da chilometri, sui social le foto e i video nella zona dell'incidente. Diverse sono state le chiamate preoccupate dei residenti alle forze dell'ordine: la violenza della deflagrazione è stata infatti avvertita in tutta la zona. I vigili del fuoco fanno sapere che le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Secondo le prime indicazioni, il mezzo pesante si sarebbe scontrato con un'auto finendo nel parcheggio Gls sulla nuova Bazzanese per poi esplodere e andare a fuoco. L'autista era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. "Ho sentito 3-4 esplosioni – ha detto un testimone al Resto del Carlino – sono uscito dal capannone e ho visto le fiamme. Penso che l’incendio si stato provocato da un camion mentre usciva con l’autobotte. Nello scoppio è rimasto danneggiato anche un altro furgone che era lì vicino".

Articolo in aggiornamento