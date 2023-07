Soppresse le balene spiaggiate, la tremenda decisione in Australia: “La più brutta della nostra vita” Gli oltre 45 cetacei che erano scampati alla tragedia vicino ad Albany, dove erano già morti altri 50 esemplari, si sono nuovamente spiaggiati a Cheynes Beach costringendo i funzionari forestali a ordinare la loro soppressione totale.

A cura di Antonio Palma

Hanno provato di tutto volontari e addetti alla fauna selvatica dell'Australia occidentale per spingere il gruppo di balene sopravvissuto allo spiaggiamento a riprendere il largo ma purtroppo non è servito a nulla. Gli oltre 45 cetacei che erano scampati alla tragedia vicino ad Albany, dove erano già morti altri 50 esemplari, si sono nuovamente spiaggiati a Cheynes Beach costringendo i funzionari forestali a ordinare la loro soppressione totale.

Una decisione drammatica e difficile arrivata oggi dopo un intenso lavoro e l’impegno di più di 250 volontari e di un team composto da veterinari ed esperti di vita marina. "Probabilmente una delle decisioni più difficili nei miei 34 anni nella gestione della fauna selvatica, davvero, davvero molto difficile", ha dichiarato sconsolato il coordinatore dell’intervento di salvataggio delle balene, Peter Hartley.

"È stata una decisione difficile per tutti i soggetti coinvolti, ma il benessere delle balene doveva avere la precedenza", ha dichiarato lo stesso dipartimento del Parks and Wildlife Service dell'Australia occidentale. Secondo l’ente australiano, le balene sopravvissute si sono arenate nuovamente e gli esperti hanno concluso che l'eutanasia fosse l'opzione migliore per "evitare di prolungare la loro sofferenza". "Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al tentativo di salvare le balene negli ultimi due giorni" hanno concluso.

Il branco di 97 balene era stato segnalato martedì in acque poco profonde al largo di Cheynes Beach, a circa 400 chilometri a sud-est di Perth. Poco dopo decine di esemplari si sono arenati sulla sabbia. La mattina dopo ben 51 cetacei erano morti. Circa 250 volontari si sono uniti a 100 esperti di fauna selvatica in una vana lotta per salvare il resto del branco durante la giornata di mercoledì.

"I volontari e tutti hanno tentato di riportarli in acque più profonde ma poi si sono spiaggiate di nuovo, Da quel momento, i veterinari hanno valutato gli animali ed è stato stabilito, per motivi di benessere, che dovevano essere soppressi” ha spiegato un portavoce dell’ente faunistico.

"Sappiamo che gli spiaggiamenti di balene sono un fenomeno naturale, ma ci abbiamo provato, trascorrendo l'intera giornata in acqua con quegli animali per dare loro la migliore opportunità", ha aggiunto Hartley, concludendo: “È molto difficile da vedere. Ma questa è la natura, ed è un fenomeno naturale di cui capiamo molto poco”.