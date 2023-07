Australia, strage di balene: branco si arena sulla spiaggia, oltre 50 muoiono Oltre 50 dei circa 100 cetacei che si sono arenati nelle scorse ore su una spiaggia dell’Australia occidentale sono morti. A renderlo noto sono state oggi le autorità locali aggiungendo che i globicefali facevano parte di un branco avvistato ieri al largo di Cheynes Beach, vicino ad Albany.

A cura di Davide Falcioni

Più di 50 dei circa 100 cetacei che si sono arenati nelle scorse ore su una spiaggia dell'Australia occidentale sono morti. A renderlo noto sono state oggi le autorità locali aggiungendo che i globicefali facevano parte di un branco avvistato ieri al largo di Cheynes Beach vicino ad Albany, circa 400 chilometri a sudest di Perth.

Il dipartimento statale per i Parchi e la fauna selvatica ha affermato che sta lavorando con i volontari per tentare di salvare 46 cetacei ancora vivi.

Le autorità australiane si sono dette "ottimiste" sul fatto che le balene pilota riportate verso il largo possano riuscire a sopravvivere dopo essere state guidate da volontari in kayak oltre la parte rocciosa della costa e in acque più profonde, come ha spiegato ai media Peter Hartley, che ha diretto di soccorsi. "Siamo ottimisti, dobbiamo essere ottimisti in queste circostanze", ha detto. "È molto stressante per tutte le persone qui, volontari e personale, e bisogna avere qualcosa a cui aggrapparsi", ha aggiunto. Il dipartimento per i Parchi è stato "sopraffatto da centinaia di offerte di aiuto", ha detto il suo portavoce, invitando il pubblico a "stare lontano" dalla spiaggia "per motivi di sicurezza".

Il branco di cetacei era composto da balene pilota con pinne lunghe, che possono crescere fino a 7 metri e mezzo di lunghezza e sono identificate dal colore nero e dalla fronte bulbosa. Vanessa Pirotta, esperta di fauna selvatica, ha detto alla Cnn che non sono note le ragioni per le quali i cetacei si sono arenati. Tuttavia, il branco ha tenuto un comportamento raro: quello di rannicchiarsi insieme prima di spiaggiarsi. "Forse cercavano di evitare un predatore, come un'orca assassina", ha spiegato. Poi ha aggiunto che le balene pilota sono "molto socievoli e dinamiche, hanno forti legami tra di loro". Questo potrebbe spiegare lo spiaggiamento in massa: i cetacei potrebbero avere seguito un membro del branco disorientato.

Leggi anche I voti delle prove scritte alla Maturità già disponibili per la metà degli studenti: al via gli orali

Gli spiaggiamenti di balene pilota sono frequenti in tutto il mondo. Lo scorso settembre circa 200 cetacei si sono arenati sempre in Australia. Solo 35 sono sopravvissuti. Il più grande spiaggiamento si è verificato nel 2020 in Tasmania, quando sono state trovate più di 450 balene pilota. All'inizio di questo mese, invece, un branco di oltre 50 balene pilota è morto dopo uno spiaggiamento di massa su un'isola scozzese nordoccidentale.