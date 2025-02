video suggerito

Smartphone esplode nella tasca di un’operatrice sanitaria a Manduria: vestiti a fuoco, ustioni gravi La 27enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, Marianna Giannuzzi, con ustioni di primo e secondo grado sulla parte destra del fianco, avambraccio e torace. Si è poi deciso per il trasferimento al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine d'archivio

Un'incidente davvero inquietante si è verificato questa mattina a Manduria, in provincia di Taranto: un’operatrice sanitaria di 27 anni è rimasta gravemente ustionata a causa dell’esplosione del suo telefono cellulare, che aveva in tasca. La scena che ha seguito l'esplosione è stata drammatica: il dispositivo ha preso fuoco inaspettatamente, bruciando gli indumenti che la donna stava indossando, come riporta il Quotidiano di Puglia.

Dopo i primi soccorsi, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, ‘Marianna Giannuzzi‘. Stando a quanto ricostruito, ha riportato ustioni di primo e secondo grado sulla parte destra del fianco, sull'avambraccio e sul torace, a causa del contatto diretto con il fuoco sprigionato dallo smartphone.

Vista la serietà della situazione, i sanitari hanno deciso di trasferirla in una struttura più specializzata, il centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi, per una consulenza medica più approfondita e per iniziare il trattamento necessario per il recupero.

Leggi anche Bimbo di 2 anni si ustiona la bocca con una scarica elettrica: ricoverato in gravi condizioni a Messina

Gli inquirenti stanno ora cercando di comprendere le cause esatte dell'esplosione e se ci fossero eventuali difetti di fabbrica o problemi legati all'uso del dispositivo che abbiano contribuito a causare il tragico incidente.

Il caso solleva anche una riflessione sulle problematiche legate alla sicurezza degli smartphone e degli altri dispositivi elettronici che, se non utilizzati correttamente o se difettosi, possono rappresentare un rischio serio per la salute e la sicurezza delle persone. Sebbene gli incidenti di questo tipo siano relativamente rari, le esplosioni dei telefoni cellulari non sono un fenomeno esattamente sconosciuto e hanno portato in passato ad altre situazioni di pericolo. Come accaduto lo scorso ottobre a Guillena, piccolo comune dell’Andalusia, dove lo scoppio della batteria di uno smartphone in carica sul divano ha portato alla morte di quattro persone della stessa famiglia.