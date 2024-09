Siracusa, lite per una precedente degenera in strada: il video del duello a colpi di motoseghe Terrore nelle strade di Rosolini, all’incrocio tra la Ss115 e via Cav. Domenico Marina, in Sicilia. Per motivi al vaglio degli investigatori, forse una lite per una precedenza, è improvvisamente scoppiato il parapiglia tra gli occupanti di due vetture. C’è un ferito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un discussione scoppiata, pare, per una precedenza negata a Rosolini, in provincia di Siracusa, ha rischiato di finire in tragedia. Dopo essersele dette dall'interno dei rispettivi veicoli, gli occupanti sono infatti usciti in strada e hanno iniziato affrontarsi a colpi di motoseghe utilizzati quasi a mo' di spade, come si evince dalle immagini di alcuni filmati poi diventati virali sui social: a scontrarsi sono stati da una parte un giardiniere e dall’altra un gruppo di persone di origine straniera.

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione della caserma locale e della Compagnia di Noto, i due mezzi si sarebbero quasi sfiorati all’incrocio tra la Ss115 e via Cav. Domenico Marina, per questo i conducenti avrebbero iniziato a insultarsi a vicenda. In pochi attimi, si è passati dalle parole ai fatti: uno degli stranieri sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe afferrato una delle due motoseghe conservate nel camioncino mentre un altro avrebbe preso una scala. A quel punto il giardiniere avrebbe afferrato l’altra motosega e sarebbe iniziato una sorta di duello.

Fortunatamente nessuno si è fatto male gravemente, per quanto l'artigiano si stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale. L'uomo se la sarebbe cavata con sei punti di sutura.

Sulla vicenda indagano ora i militari dell'Arma, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e soprattutto identificare i protagonisti del singolare “duello”. Oltre al video già citato, già in possesso degli inquirenti, ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Saranno sentiti anche i testimoni.