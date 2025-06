Il video dei turisti che sbagliano strada e finiscono con l’auto sulla scalinata del Duomo di Spoleto Protagonista della scena una coppia di turisti che aveva un permesso ad accedere al centro storico pedonale di Spoleto in auto per disabilità ma per sbaglio si è infilata nella scalinata che porta alla piazza sulla quale si affaccia il Duomo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Una coppia di turisti, marito e moglie, è finita con l’auto sulla scalinata del Duomo di Spoleto dopo aver sbagliato strada mentre visitava il centro storico del comune umbro. La scena immortalata anche in alcuni video, ripresi dai passati increduli e poi finiti inevitabilmente sui social, in cui si vede l'auto percorrere la scalinata in discesa anche se ovviamente a velocità molto ridotta e sobbalzando per gli scalini.

L’insolita sequenza nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 giugno, davanti agli occhi di diversi commercianti, residenti e passanti che hanno afferrato i telefonini per registrare il tutto chiamando anche le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto. Protagonista una piccola utilitaria, una Toyota Aygo bianca che, viste le dimensioni, è riuscita a infilarsi tra le due grandi fioriere collocate in cima alla scalinata proprio per evitare simili casi, e quindi a raggiungere la piazza sottostante.

Si tratta ovviamente di una zona completamente pedonale anche se fortunatamente in quel momento non vi era nessuno anche a causa dei lavori per il Festival dei Due Mondi, che si sta allestendo in piazza Duomo. Secondo quanto ricostruito finora, al volante del mezzo un anziano con accanto la moglie disabile: una coppia di turisti stranieri che era arrivata in città.

Come ha ricostruito l'Ansa, i due, poi identificati e multati dalla polizia locale, erano stati regolarmente autorizzati ad accedere al centro storico pedonale in auto per la disabilità della donna. Ovviamente il permesso non riguardava la scalinata che l’uomo però ha percorso forse pensando che fosse la strada giusta per far arrivare la moglie il più vicino possibile al duomo. Al conducente è stato contestato di avere violato l'articolo 143 del codice della strada che riguarda la posizione dei veicoli sulla carreggiata.