Silvia Cecchini a Boss in Incognito, chi è l’amministratrice delegata della storica azienda Jimmy Tartufi

Silvia Cecchini è la protagonista dell’ultima puntata di Boss in Incognito, in onda martedì 3 febbraio su Rai 2. Amministratore delegato di Tartufi Jimmy, azienda umbra fondata negli anni Ottanta dal padre Giovannino, guida oggi una realtà specializzata nella trasformazione del tartufo che impiega 120 collaboratori e fattura 36 milioni di euro l’anno.

Stasera, martedì 3 febbraio, in prima serata su Rai 2, l’ultima puntata dell’undicesima edizione di Boss in Incognito accende i riflettori su una realtà italiana che ha fatto del tartufo il proprio marchio di fabbrica. Protagonista dell’episodio è Silvia Cecchini, amministratore delegato di Tartufi Jimmy, azienda umbra con sede a Pietralunga, in provincia di Perugia, specializzata nella trasformazione del tartufo.

Nel docu-reality condotto da Elettra Lamborghini, Cecchini accetta la sfida di lavorare per una settimana sotto mentite spoglie accanto ai suoi dipendenti, condividendone turni, mansioni e ritmi quotidiani.

La puntata rappresenta anche l’occasione per raccontare il percorso di un’azienda familiare che, partendo da un’intuizione negli anni Ottanta, è riuscita a crescere fino a diventare una realtà industriale strutturata, mantenendo un legame profondo con il territorio e con la filiera del tartufo.

Leggi anche Chi è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè a Boss in incognito

Chi è Silvia Cecchini

Silvia Cecchini è amministratore delegato di Tartufi Jimmy, l’azienda fondata negli anni Ottanta dal padre Giovannino Cecchini, conosciuto da tutti come “Jimmy”. Dopo la scomparsa del fondatore, Silvia ha assunto la guida dell’impresa insieme al fratello Andrea, raccogliendo l’eredità di famiglia e accompagnandola in una fase di crescita e consolidamento.

Il suo percorso professionale è strettamente legato all’azienda, all’interno della quale ha maturato competenze manageriali e organizzative che l’hanno portata a ricoprire un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo, nella gestione operativa e nel coordinamento delle diverse aree produttive. Come emerge anche dal suo profilo professionale, Cecchini è coinvolta direttamente nei processi decisionali e nella valorizzazione delle risorse umane, considerate un elemento chiave per la solidità e la continuità dell’impresa.

Alla guida di Tartufi Jimmy, Silvia ha contribuito a rafforzarne l’identità, mantenendo saldo il legame con la tradizione del tartufo e con il territorio di Pietralunga, ma puntando allo stesso tempo su innovazione, efficienza organizzativa e ampliamento dell’offerta.

Di cosa si occupa e qual è il fatturato dell'azienda

Tartufi Jimmy è un’azienda specializzata nella trasformazione del tartufo, attiva in un’area dell’Umbria storicamente vocata alla raccolta di questo prodotto. Fondata negli anni Ottanta da Giovannino Cecchini, l’azienda ha costruito nel tempo un modello capace di coniugare attenzione alla materia prima, processi strutturati e capacità produttiva.

L’attività copre l’intera fase di lavorazione del tartufo, dal prodotto fresco fino alla realizzazione di numerose referenze derivate, che includono preparazioni a base di tartufo secco, conserve, specialità lavorate e soluzioni pensate per il mercato gastronomico. Il processo produttivo prevede una selezione accurata della materia prima e lavorazioni studiate per preservarne le caratteristiche e il profilo aromatico.

Oggi Tartufi Jimmy impiega circa 120 collaboratori ed è in grado di processare fino a 10 tonnellate di tartufo in un solo mese, con un fatturato annuo che raggiunge i 36 milioni di euro. Numeri che raccontano una crescita progressiva e costante, sostenuta da investimenti in organizzazione, logistica e sviluppo di prodotto.