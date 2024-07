Si tuffa in mare per soccorrere tre minorenni in difficoltà a Siracusa: lui muore annegato, loro scappano

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo di 70 anni è morto a Marina di Priolo, in provincia di Siracusa, nel tentativo di salvare tre ragazzine (probabilmente minorenni) che per il mare mosso non riuscivano a tornare a riva e chiedevano aiuto. L'anziano non ci ha pensato su due volte e si è lanciato in acqua insieme ad un’altra persona per rispondere alle richieste di soccorso delle donne, in evidente difficoltà per le onde.

Il generoso pensionato, siracusano, si è prodigato il più possibile per cercare di soccorrerle. Un gesto eroico che però gli è costato la vita: l'uomo è infatti morto annegato.

Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri ed il 118 mentre via mare si è mossa una motovedetta della Capitaneria di Porto. Ma per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

Le tre ragazze, tutte quante minorenni stando alle prime testimonianze raccolte, sono state salvate. Stando a quanto scrivono però i giornali locali, si sarebbero dileguate appena arrivate a riva, facendo perdere le loro tracce, forse perché terrorizzate per l’accaduto, quindi senza prestare a loro volta soccorso per l’uomo che è morto annegato nel salvarle.

Sul caso, sono state avviate le indagini da parte dei militari dell'Arma che stanno raccogliendo alcune testimonianze per provare a fare luce sulla vicenda.

Un'altra vicenda simile è avvenuta a San Leone, sempre in Sicilia, ma nel lido di Agrigento: un 57enne, originario di Porto Empedocle, Giuseppe Russo, è morto nei pressi dello stabilimento balneare Aquaselz. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto l’uomo entrare in acqua completamente vestito per poi non rivederlo più. Il cadavere del 57enne è emerso poco dopo nei pressi degli scogli. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario ma per l’uomo non c’era più niente da fare.