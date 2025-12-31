Attualità
video suggerito
video suggerito

Si schianta con l’auto e muore a 35 anni: Pietro stava rientrando a casa dal lavoro

Pietro Paolo D’Ambrosio, 35 anni, è morto in un grave incidente a Luzzi (Cosenza). Il giovane stava rientrando a casa dopo aver svolto il suo turno di lavoro quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto. Indagini in corso.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Eleonora Panseri
1 CONDIVISIONI
Pietro Paolo D’Ambrosio, 35 anni.
Pietro Paolo D’Ambrosio, 35 anni.

Un giovane di 35 anni, Pietro Paolo D'Ambrosio, è morto in un grave incidente mentre rientrava a casa dal lavoro. Il sinistro è avvenuto nelle scorse ore a Luzzi, in provincia di Cosenza.

Secondo quanto è stato ricostruito, si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Il ragazzo si trovava alla guida della sua auto quando, per cause in via d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il 35enne stava rientrando a casa dopo aver svolto il turno di lavoro in un’azienda di Mongrassano, riportano i quotidiani locali. L'impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Leggi anche
Perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto in sosta: Riccardo muore a 21 anni

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e le cause della perdita di controllo del veicolo. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social rivolti al 35enne, molto conosciuto e benvoluto nella sua comunità.

"Senza parole, senza nessuna spiegazione ma non doveva andare così. Con te era sempre un sorridere ed essere felice! Non meritavi questo. Grazie per i sorrisi e le belle giornate insieme, indimenticabili. Riposa in Pace e fai sorridere quelli lassù", scrive un utente.

"Conserverò ogni ricordo con cura, grazie per le mille risate fatte insieme, le risate dell’adolescenza, fatte di gusto e con il cuore, con te era impossibile non ridere con le lacrime. – scrive un altro – Ti voglio bene Larry, fai buon viaggio".

Come ricorda il quotidiano locale Calabria7, si tratta del terzo incidente mortale nelle ultime ore in Calabria. Nei giorni scorsi si sono registrati sinistri a Platania, dove ha perso la vita un giovane passeggero e a Belcastro, lungo la statale 106, dove a perdere la vita è stato uno dei tre conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Ecco la giunta di Roberto Fico: 10 assessori, si tiene le delega a Sanità, Bilancio e Fondi UE
Il retroscena: notte di trattative sulle deleghe ai deluchiani
Nino Simeone (lista Fico): "Il Pd parla di parità di genere ma non la pratica in giunta regionale"
In Consiglio subito spaccatura: Avs, renziani e Mastella contro Pd, deluchiani e M5S pigliatutto
Fico: "Ritiro la querela della Regione a Report". Ranucci: "Bene, il giornalismo richiede sempre confronto"
Il debutto del Consiglio è anche sui social: chi cresce di più tra like, post e follower Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views