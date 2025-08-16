Si schianta con la moto a Ferragosto: morto Giacomo Premi, ex calciatore e bagnino a Riccione

La Statale Adriatica teatro nel giorno di Ferragosto di un incidente mortale. Giacomo Premi, 39 anni, ex calciatore e oggi bagnino a Riccione, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’auto.

In un drammatico incidente stradale avvenuto nel giorno di Ferragosto ha perso la vita Giacomo Premi, 39enne ex calciatore e attualmente bagnino a Riccione. L’incidente è avvenuto ieri, venerdì 15 agosto, nel pesarese lungo la Statale 16 Adriatica, a Fano.

Secondo quanto ricostruito, Giacomo Premi stava percorrendo l’arteria quando si è scontrato con un’auto nella zona di Fosso Sejore. Soccorso dai sanitari del 118, arrivati sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il 39enne è morto sul colpo.

Nell’incidente è rimasto ferito anche l’automobilista coinvolto nello schianto, poi trasportato con l’elisoccorso in ospedale.

Classe 1986, Giacomo Premi aveva un passato nel calcio dilettantistico e semi-professionistico: aveva giocato su tanti campi in tutta Italia, anche in C2 con il Palazzolo calcio e in serie D con Pergolese, Caravaggio e Belluno.

Tanti i messaggi affidati ai social dopo la tragica notizia: il Riccione Beach Arena parla di un “amico e grande atleta”. “Un guerriero dentro e fuori dal campo”, ricorda il Carpegna Calcio. “Riposa in pace Jack”, si legge ancora.

Anche il Comune di Riccione ha espresso vicinanza alla famiglia del 39enne: "La Città di Riccione si unisce al profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giacomo Premi, venuto a mancare a 39 anni a seguito di un incidente stradale. L'Amministrazione comunale si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Negli ultimi anni Premi aveva iniziato a fare il bagnino a Riccione: ieri, a quanto emerso, stava andando a prendere la figlia quando si è scontrato con un’auto a Fano.