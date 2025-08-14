Attualità
video suggerito
video suggerito

Si rovescia in mare col materassino, ragazzino di 15 anni muore davanti al padre e allo zio a Fermo

Il dramma si è consumato a Casabianca di Fermo, nelle Marche: il ragazzino è annegato mentre faceva il bagno al mare con un gruppo di familiari, tra i quali il padre e lo zio. Inutili i tentativi di soccorso.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Davide Falcioni
1.092 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un pomeriggio di festa al mare si è trasformato in dramma oggi a Casabianca di Fermo, nelle Marche, dove un ragazzo di 15 anni di origini cinesi ma di nazionalità italiana è morto davanti ai genitori e agli zii, con i quali aveva raggiunto la spiaggia adriatica dalla Toscana. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando il giovane, che si trovava su un materassino a pochi metri dalla riva in compagnia del padre e dello zio, è improvvisamente scomparso sott’acqua.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre erano in acqua e il ragazzino era salito su un materassino gonfiabile che, tuttavia, si è rovesciato: l'adolescente non è più tornato a galla. I familiari hanno subito chiesto aiuto, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, della Capitaneria di Porto e dei soccorritori del 118, supportati da Croce Azzurra ed elisoccorso.

Dopo alcuni minuti di ricerche frenetiche, il corpo è stato individuato e riportato a riva. Le condizioni erano già critiche: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma dopo un’ora hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche Carabinieri e Polizia di Stato.

Leggi anche
Escursionista muore precipitando da una ferrata in Trentino: la tragedia davanti alla moglie e ai tre figli

La Capitaneria sta ora lavorando per accertare con precisione le cause della tragedia.

Attualità
1.092 CONDIVISIONI
Immagine
Uccisa da un'auto guidata da 4 bambini, il figlio: "A 12 anni devi sapere cosa è giusto e cosa no"
Tre dei minori finiscono in comunità, si cerca il quarto
Il 13enne che guidava l'auto: "I freni non funzionavano bene e l'ho presa"
Tony, che vive in un campo rom a Milano: "Ci hanno obbligato a vivere qui, ora vogliono distruggere le nostre case"
Cecilia De Astis travolta e uccisa a Milano da 4 minori, la bambina: "Siamo scappati per paura"
Il centrodestra chiede di chiudere i campi rom, ma quello più grande è stato aperto da loro
Non è vero che il campo rom in cui vivono i 4 bambini è abusivo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views