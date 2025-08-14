Si rovescia in mare col materassino, ragazzino di 15 anni muore davanti al padre e allo zio a Fermo

Il dramma si è consumato a Casabianca di Fermo, nelle Marche: il ragazzino è annegato mentre faceva il bagno al mare con un gruppo di familiari, tra i quali il padre e lo zio. Inutili i tentativi di soccorso.

Un pomeriggio di festa al mare si è trasformato in dramma oggi a Casabianca di Fermo, nelle Marche, dove un ragazzo di 15 anni di origini cinesi ma di nazionalità italiana è morto davanti ai genitori e agli zii, con i quali aveva raggiunto la spiaggia adriatica dalla Toscana. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando il giovane, che si trovava su un materassino a pochi metri dalla riva in compagnia del padre e dello zio, è improvvisamente scomparso sott’acqua.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre erano in acqua e il ragazzino era salito su un materassino gonfiabile che, tuttavia, si è rovesciato: l'adolescente non è più tornato a galla. I familiari hanno subito chiesto aiuto, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, della Capitaneria di Porto e dei soccorritori del 118, supportati da Croce Azzurra ed elisoccorso.

Dopo alcuni minuti di ricerche frenetiche, il corpo è stato individuato e riportato a riva. Le condizioni erano già critiche: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma dopo un’ora hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche Carabinieri e Polizia di Stato.

La Capitaneria sta ora lavorando per accertare con precisione le cause della tragedia.