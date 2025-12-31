Si ribalta in curva mentre guida, Anna Rosa Pedrotti morta dove anni fa perse la vita il figlio

È morta in un incidente stradale a Sanzeno Anna Rosa Pedrotti, ex insegnante della Val di Non che anni prima aveva perso il fglio in un incidente stradale analogo avvenuto sulla stessa strada.

foto da Facebook

È rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nella giornata di martedì 30 dicembre a Sanzeno. Sulla strada provinciale 24, Anna Rosa Pedrotti, 86 anni, aveva già perso il figlio, anch'egli vittima di un grave sinistro stradale nel 2005. La donna è deceduta sulla stessa strada.

L'86enne, molto conosciuta in Val di Non, avrebbe perso il controllo dell'auto in curva. Il veicolo si è ribaltato, finendo contro le rocce ai margini della carreggiata. La notizia si è diffusa rapidamente a Dambel e nei comuni vicini. La vittima aveva insegnato per anni alle elementari, lasciando un ricordo in molti ex alunni.

Anche dopo il pensionamento aveva continuato a dedicarsi alla comunità e ai ragazzi tramite il volontariato parrocchiale, le attività teatrali, i campeggi e la cura degli spazi comuni, spesso in collaborazione con i pompieri.

La donna era infatti rimasta sola con il marito: nel 2005, infatti, il figlio è deceduto in un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro di ieri. La storia che ha scosso profondamente l’intera Val di Non, oggi unita nel dolore per la perdita di una figura molto amata.