Si ribalta in curva mentre guida, Anna Rosa Pedrotti morta dove anni fa perse la vita il figlio

È morta in un incidente stradale a Sanzeno Anna Rosa Pedrotti, ex insegnante della Val di Non che anni prima aveva perso il fglio in un incidente stradale analogo avvenuto sulla stessa strada.
A cura di Gabriella Mazzeo
È rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nella giornata di martedì 30 dicembre a Sanzeno. Sulla strada provinciale 24, Anna Rosa Pedrotti, 86 anni, aveva già perso il figlio, anch'egli vittima di un grave sinistro stradale nel 2005. La donna è deceduta sulla stessa strada.

L'86enne, molto conosciuta in Val di Non, avrebbe perso il controllo dell'auto in curva. Il veicolo si è ribaltato, finendo contro le rocce ai margini della carreggiata. La notizia si è diffusa rapidamente a Dambel e nei comuni vicini. La vittima aveva insegnato per anni alle elementari, lasciando un ricordo in molti ex alunni.

Anche dopo il pensionamento aveva continuato a dedicarsi alla comunità e ai ragazzi tramite il volontariato parrocchiale, le attività teatrali, i campeggi e la cura degli spazi comuni, spesso in collaborazione con i pompieri.

