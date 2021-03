Un bambino è caduto all'interno di una tomba dopo che la lapide sulla quale si era appoggiato ha ceduto, lasciando spazio al vuoto, profondo circa due metri. Il piccolo si trovava nel cimitero di San Pier d'Isonzo, a Gorizia, ed era insieme alla famiglia. Era in attesa dell'arrivo di un corteo funebre quando è precipitato. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi per recuperare il bambino e medicarlo. Una storia che avrebbe potuto concludersi nei modi peggiori, ma fortunatamente il piccolo è riuscito a cavarsela con qualche visita di accertamento in ospedale. Dopo la caduta, il piccolo è rimasto sveglio in attesa dei soccorsi, confortato dalla voce della mamma che ha vegliato su di lui fino all'arrivo dell'ambulanza e delle forze dell'ordine.

Il bimbo è rimasto cosciente per tutto il tempo mentre si aspettava l'arrivo dell'ambulanza, dell'automedica e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone. Proprio questi ultimi lo hanno riportato in superficie in poco tempo, riconsegnandolo alla famiglia visibilmente sconvolta. Subito dopo, però, l'ambulanza ha dovuto trasportare il bambino in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi, ma quanto accaduto ha preoccupato non solo i familiari, ma anche la gestione del cimitero nel quale si è verificato l'incidente. Indagano ora i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica della caduta. La tomba che ha ceduto, però, si troverebbe secondo quanto emerge nella parte più antica del cimitero. Non è chiaro ancora come mai la lapide abbia ceduto sotto il peso irrisorio di un bambino. Starà alle indagini ora appena iniziare stabilire cosa sia accaduto con esattezza e quale fosse lo stato di manutenzione delle lapidi nel cimitero. Resta per ora il sollievo che deriva dalle buone condizioni di salute del bambino.